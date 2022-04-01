Doğalgaz fiyatlarına gelen devasa zamlardan birkaç saat sonra sanayi abonelerinin elektrik tarifelerine de zam geldiği duyuruldu. Sanayilere yansıyan yeni doğalgaz ve elektrik zammı, en sonunda vatandaşlara da satın aldığı ürünlerde zam olarak yansıyacak..

Türkiye’de dur durak bilmeden yükselmeye devam eden hayat pahalılığı, dün gece bu durumdan yakın zamanda kurtulamayacağımızı hatırlatan yeni bir gelişmeyle daha gündeme gelmişti. Doğalgaz fiyatları, konut, sanayi ve elektrik üretiminde sırasıyla %35, %50 ve %44,3 oranında zamlanmıştı.

Tüm bu zamların en sonunda tüketiciye herhangi bir ürüne gelecek zamla yansıyacağı bilinirken, 24 saat içinde açıklanan tek zam ne yazık ki doğalgazla sınırlı kalmadı. Bu sabah, sanayi abonelerinin elektrik tarifeleri de %20,01 ile %26,37 arasında zamlandı. Konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleri ise değişmedi.

Yeni zamlar vatandaşı nasıl etkileyecek?

Daha önce doğalgazda yapılan ve elektrik üretimini de kapsayan zamlar, vatandaşa ‘maliyet artışı’ nedeniyle elektrik tarifelerinde yeni zam şeklinde yansımıştı. Dün gece gelen doğalgaz zammının ardından şu anlık yalnızca sanayiler için elektrik fiyatlarına yansıyan zam, bize hiçbir şekilde yansımayacak anlamına gelmiyor. Zira sanayilerden çıkan ürünler ve hizmetler, doğalgaz ve elektrik zammı nedeniyle artan maliyetlerin karşılanması için daha yüksek fiyattan satılmaya başlayacak. Sanayideki her işlem ve hizmetin bedeli artarken bu artış, vatandaşa ürün fiyatlarının artması şeklinde yansıyacak.