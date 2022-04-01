Doğal gaz fiyatlarına konut, sanayi ve elektrik üretiminde ayrı ayrı oranlarda olmak üzere zam geldi.

Son aylarda her gün mutlaka karşılaştığımız haberlerin başında zam haberleri geliyor. Elektrik, akaryakıt, market fiyatları derken enflasyon ve TL'nin değer kaybının sonuçları hayatımızı her gün daha fazla etkisi altına alıyor.

Aynı zamanda dünya genelinde devam eden enerji krizi de üzerine eklenince, özellikle elektrik, akaryakıt ve doğal gaz cephesi sürekli zamlarla gündeme geliyor. Son haber ise doğal gaz için geldi.

Doğal gaza büyük zam

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35, sanayide yüzde 50, elektrik üretiminde ise yüzde 44.3 zam geldi.

BOTAŞ, yaptığı açıklamada zamların uluslararası gelişmelere bağlı olarak yaşanan dalgalanmalar nedeniyle geldiğini ifade etti. Zamların 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.