Bilim insanları, saniyede 156,3 trilyon görüntü yakalayabilen özel bir kamera geliştirdiler. "SCARF" isimli bu kamera, bilimsel araştırmalar için kullanılacak.

Kanada Ulusal Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, profesyonel kameraları dumura uğratan bir işe imza attılar. Uzmanlar, 156,3 terahertz (THz) kodlama hızında çalışabilen özel bir kamera ürettiler. Yani bu kamera, saniyede 156,3 trilyon görüntü yakalayabilme kapasitesine sahip. "SCARF" isimli kamera, son kullanıcı için değil, bilimsel araştırmalar için tasarlandı.

Ağır çekim özelliğine sahip kameraları az çok bilirsiniz. Bu cihazlar, saniyede yüzlerce kareyi fotoğraflarlar. Böylelikle bir görüntüde maksimum ayrıntıya ulaşılır. Ancak piyasadaki ağır çekim kameralarla bilimsel çalışma yapmak mümkün değildir. Mesela bir yarı iletkenin soğurulması veya bir metal alaşımın iletkenliğinin giderilmesi gibi ultra hızlı reaksiyonlar, bu tür kameralarla görüntülenemiyordu. İşte SCARF, bu durumu ortadan kaldırdı.

Peki nasıl çalışıyor?

Bilim insanları, SCARF'ı geliştirirken hazır optik bileşenler ve özel bir algoritma kullandılar. Bu kamera, en basit anlatımı ile hesaplamalı bir görüntüleme yöntemi kullanıyor. Bu süreçte tüm piksellere 156,3 THz'ye kadar kodlama hızları sunuluyor. Bu da görüntünün ultra hızlı bir şekilde taranmasını sağlıyor. Elde edilen trilyonlarca görüntü de özel bir algoritma ile işleniyor ve tek bir görüntü hâline getiriliyor. Üstelik SCARF, mevcut ağır çekim tekniklerine kıyasla hem daha düşük maliyetli hem daha verimli hem de daha kaliteli sonuçlar sunuyor.

Bilim insanları, SCARF ile yepyeni keşifler yapabileceklerine inanıyorlar. Çünkü bu kamera, meydana gelen mikro olayların görüntülenmesini ve üzerinde çalışılmasını sağlayacak. Hâl böyle olunca SCARF ile çığır açan bilimsel gelişmeler yaşanabilir. Ancak bu cihazın ne zaman seri kullanıma geçeceği şimdilik belli değil. Kanadalı bilim insanları, iki firma ile anlaşma yapmış durumdalar.