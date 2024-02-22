Piyasadaki polaroid makinelerin hepsi birbirinden tatlı duruyor ve “Hangisini alsam?” diye kararsız bırakabiliyor. Ancak biz, sizin işinizi kolaylaştırdık ve başarılı polaroid makineleri listeledik.

Özellikle son birkaç yıldır revaçta olan polaroid, eski adıyla şipşak fotoğraf makineleri hem güzel bir hediye tercihi oluyor hem de en güzel anlarınızı somut bir şekilde ölümsüzleştiriyor.

Yarattığı nostaljik havayla her fotoğrafı çok daha güzel kılan polaroid makinelerden öne çıkanlara bakmadan önce dilerseniz nasıl çalıştıklarına göz atalım.

Polaroid makineler nasıl çalışıyor?

Polaroid fotoğraf makineleri, reaktif kimyasallarla kaplı plastik negatif tabakalar içeren film paketleriyle dolu. Fotoğrafı çekmek için deklanşöre bastığınız anda, kameranın içindeki silindirler, paketin içindeki negatiflerden bir tanesini çıkarıyor ve kamera lensinin önüne yerleştiriyor.

Fotoğraf makinesinin perdesinin açıldığı sırada, negatif durumundaki film, anlık olarak sabit bir şekilde duruyor ve dışarıdan gelen ışığa maruz kalıyor. Belirlenen pozlama süresi bittikten sonra ise kameranın içindeki silindirler negatif durumdaki filmi çıkarıyor ve nostaljik bir fotoğraf elde ediyorsunuz.

Şimdi de birkaç polaroid fotoğraf makinesi inceleyelim:

Nostaljinin mini hâli: Fujifilm Instax Mini 11

Bir ara belediye dağıtmış gibi herkesin elinde olan Fujifilm Instax Mini, rengarenk seçenekleriyle hemen insanı cezbediyor zaten. Manuel ayarlama yapmanıza gerek kalmadan çevrenin parlaklığını ve ışığı algılayarak renk ayarlamalarını kendi yapıyor. Böylece arka plan çok daha net oluyor.

Instax Mini 11, selfie aynası sayesinde sizi çekecek birini bulamasanız bile kendi kendinizi çekebilmenize imkân tanıyor. Her şey hazır olduğunda deklanşöre basınca sabırsız bekleme süreci başlıyor ve ta da! Nostalji rüzgârları estiren fotoğrafınız hazır.

Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

%40’ı geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bir makine düşünün: Polaroid Now Gen 2

Ölümsüzleştirmek istediğiniz anılarınız için harika bir seçenek olan Polaroid Now Gen 2, retro görüntüsüyle sizi bir anda eski zamanlara götürüyor. Boyun askısı ve USB şarj kablosuna sahip Polaroid Now Gen 2, herhangi bir C-type USB ile de şarj edilebilir.

Çift mercekli otomatik odaklama sistemi ve flaş özelliğinin yanı sıra otomatik pozlama, çerçeve gibi birçok özelliği var. Kırmızı, mavi, siyah-beyaz, siyah renk seçeneklerinden istediğinizi seçip eski tip fotoğraflar çekmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bastırıp bastırmama seçeneğini size bırakan Kodak Mini Shot 2 Retro

Kodak Mini Shot 2 Retro, fotoğraf yazıcısına sahip dijital bir kamera. Bu yüzden çektiğiniz fotoğrafları diğerlerinde olduğu gibi anında basmıyor. İster siliyorsunuz, ister bastırıyorsunuz. Böylece beğenmediğiniz bir fotoğrafı çöpe atmak zorunda kalmıyorsunuz.

Hem çerçeveli hem çerçevesiz fotoğraflar bastırmanıza imkân tanıyan Kodak Mini Shot 2 Retro, telefonunuza yazıcı uygulamasını indirdiğiniz takdirde nerede olursanız olun fotoğraflarınızı bastırmanızı sağlıyor. Dilerseniz telefonunuzdaki yüksek çözünürlüklü çektiğiniz fotoğrafları da yazdırabiliyorsunuz. Bir fotoğraf makinesinden daha fazla ne beklenir ki?

Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2 saniye içinde kaliteli ve retro fotoğraflara sahip olabilirsiniz: Fujifilm Instax Wide 300

Şık ve nostaljik görünümüyle öne çıkan Fujifilm Instax Wide 300 fotoğraf makinesi, diğer instax makinelerine göre daha geniş açılı fotoğraflar çekme imkânı sunuyor.

Portre ve manzara fotoğraflarında keskin görüntüler elde etmenizi sağlayan makine, aile etkinliklerinde, manzarası olan bir yeri gezerken, arkadaş ortamlarında hem retro hem de kaliteli fotoğrafları 2 saniye içinde çekmenize olanak tanıyor.

Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çocuklar, CAMCLID fotoğraf makinesine bayılacak!

Mürekkepsiz baskı teknolojine sahip CAMCLID fotoğraf makinesi, çocuklar için güvenliği üst seviyeye taşıyor. Küçük fotoğrafçılar, 1080p HD video kayıt yapabiliyor ve 12 MP objektifli anlık fotoğraf özelliğini kullanabiliyor. Üstelik USB şarj kablosu üzerinden makineyi bilgisayara bağlayarak dosyaları kolayca aktarabiliyorlar veya şarj edebiliyorlar.

Çocukları fotoğraf çekmeye teşvik eden CAMCLID fotoğraf makinesi onlara, ileride bakıp “Bunu ben çekmiştim!” diye hatırlayacakları yüzlerce hatıra bırakma imkânı sunuyor.

Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bonus: Çektiğiniz fotoğrafları saklayabileceğiniz fotoğraf albümünü de düşündük!

256 tane cebe sahip ve suni deriden yapılan fotoğraf albümü, dönüp baktığınızda mutlu olacağınız birçok anıyı bir arada depolamanıza olanak tanıyor. Ancak belirtmek gerek, 5,8 cm x 8,8 cm’in üzerindeki fotoğraf kağıtları için uygun değil.

Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca göz atabileceğiniz birkaç fotoğraf filmini de buraya bırakıyoruz:

Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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