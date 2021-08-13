Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalışmakta olan bir kepçe, yanlışlıkla petrol boru hattını deldi. Bu kaza üzerine borudan fışkıran ham petrol, metrelerce yükseğe ulaştı. Görenleri şaşırtan olayda litrelerce ham petrol, etraftaki tarım arazilerine saçıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde küçük çaplı bir petrol faciası yaşandı. Bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin kazara petrol boru hattını patlatması üzerine yaşanan olayda ham petrol, yerden metrelerce yükseğe fışkırdı. Yaşanan olay, bölge halkının şaşkınlığını gizleyememesine yol açtı. Yetkililer, konuyla ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

İş makinesi operatörünün hatasıyla delinen petrol boru hattından fışkıran ve metrelerce yükseğe ulaşan ham petrol, kırsal alandaki tarım arazilerine saçıldı. Metrelerce çapta alana yayılan ham petrol, herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için yetkililer tarafından çember içine alındı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, her ihtimale karşı bekletildiler.

Şanlıurfa'da metrelerce yükseğe fışkıran petrol, işte böyle görüntülendi

Boru hattından fışkıran petrolün ham halde oluşu, herhangi bir yangın ihtimali meydana getirmedi. Ancak borunun patladığı bölgenin çevresi tarım arazileriyle doluydu. Borudan fışkıran petrol, bu tarım arazilerinin içine aktı. Bölgeden gelen bazı görüntüler, tarım arazilerinde petrol altında kalan yerler olduğunu gözler önüne seriyor.

Yetkililer, konuyla ilgili önemli bir açıklama yapmadılar. Ancak boru hattının bakım ve onarımı için çalışmaların derhal başlatıldığı ve bu çalışmaların ivedilikle tamamlanacağı ifade edildi.

Ham petrolün metrelerce yükseğe fışkırdığı o anlar