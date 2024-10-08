Paris'in Ünlü Caddesi Şanzelize'yi Süsleyen Ağaçların Osmanlı'ya Uzanan Garip Hikâyesi

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Paris’in meşhur Şanzeline Caddesi’nin iki tarafı at kestanesi ağaçlarıyla sarılı ve bilinene göre bu ağaçlar, Osmanlı İmparatoru I. Ahmed’e uzanan bir geçmişe sahip.

Şanzelize Caddesi veya Şanzelize Bulvarı, Fransa’nın başkenti Paris’in ünlü bir caddesi. Fransızlar, kendi aralarında buraya “dünyanın en güzel bulvarı” diyor.

Bulvarda göze çarpan şeylerden biri de at kestanesi ağaçları. Gelin, bu ağaçların Osmanlı’ya dayanan hikâyesine bir göz atalım.

1600’lü yıllara doğru bir yolculuğa çıkalım.

paris şanzelize

“At kestanesine yıldırım düşmez” inancı, günümüzde olduğu gibi o zamanlarda da vardı. Dönemin Fransa Kraliçesi Marie de Medici, geniş bir gezinti yolu tasarlanmasını istemişti.

Bu talebi üzerine Osmanlı Padişahı Sultan I. Ahmed tarafından kestane ağaçları, bir elçi aracılığıyla Fransa’ya hediye olarak gönderilmişti.

Bahsettiğimiz dönemlerde İstanbul kestane ağaçlarından geçilmezken Avrupa’da neredeyse hiçbir yerde kestane ağacı yoktu. Rivayete göre 17. yüzyılda bu ağaçların tohumları İstambul üzerinden Avrupa’ya taşınıyordu. İşte ünlü Şanzelize Caddesi'ni süsleyen bu ağaçların geçmişi de yine Osmanlı'ya dayanıyordu.

Osmanlı’nın geçmişinde at kestanesi ağaçlarından sık sık bahsediliyor.

şanzelize

Osmanlı İmparatorluğu’nun botaniği, Avrupa peyzaj mimarisini de önemli ölçüde etkiledi. Avrupa’ya çokça bitki ihraç edildi. At kestanesi tohumları da Paris’e gidişi gibi pek çok ülkeye gönderildi.

O dönemlerde at kestanesi ağaçları, İstanbul’un dört bir anını sarıyordu ancak ne yazık ki günümüzde pek rastlayamıyoruz.

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