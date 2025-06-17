Şarj aletlerini prizde bırakmak çoğu insanda olan bir alışkanlık. Peki şarj cihazlarını prizde boşta bıraktığınızda enerji harcamaya devam eder mi? Bu sorunun prizde bırakırken tekrar düşünmenizi sağlayacak yanıtını içeriğimizde veriyoruz.

Telefonlardan bilgisayarlara kadar birçok cihazda kullandığımız şarj aletleri günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş durumda. Ancak hepimiz cihazımızı şarj etmesek de şarj aletlerini prizde takılı bırakabiliyoruz. İşte bu durumlarda herkesin aklına gelen bir soru var: Şarj aletleri prizde bırakılırsa enerji harcar mı?

Bu içeriğimizde cihazınızı aktif olarak şarj etmeyen ancak prizde takılı kalan şarj aletlerinin elektrik harcayıp harcamadığına bakacağız. Sanılanın aksine bu cihazlar prizdeyken de elektrik harcıyor. Gelin bu durumun detaylarına bakalım.

Şarj aletleri prize takılıyken enerji harcar mı?

Buna cevabımız evet. Günlük hayatta prizde boş bir şekilde bıraktığınız şarj aletleri, herhangi bir cihazı şarj etmiyor olsa bile enerji harcamaya devam eder. Ancak harcanan bu enerji öyle şarj olurkenki kadar büyük değildir. Öyle ki boşta prizde duran bir şarj aleti, çok düşük seviyede enerji tüketimi yapar.

Peki prizde kalan şarj aleti ne kadar enerji harcıyor?

Bu konuda yapılmış birçok araştırma var. Yapılan testlerden elde edilen ortalama sonuçlara göre şarj aletleri aktif olarak şarj işlemi gerçekleştirmiyorken prizde kalırsa saatte ortalama 0,1 ila 0,5 watt arasında enerji tüketimi yapar. Tabii ki bu sadece bir ortalama. Kullandığınız şarj aletine göre değişebilir.

Telefonlarda kullandığımız şarj aletlerinin hepsi birbirinden farklı. 5 watt’an 90 watt’a kadar değişen adaptörler kullanabiliyoruz. Ayrıca bilgisayarların, tabletlerin ve diğer cihazların da şarj aletleri farklı tüketimler yapıyor. Bu yüzden kullandığınız türe göre masraflar da o şekilde değişecektir.

Şarj aletini prizde bırakmanın size maliyeti ne kadar olur?

Enerji harcaması tabii ki elektrik faturalarına yansır. Ancak harcama oranı 0,1 ila 0,5 watt arasında olduğu için aylık faturalara maliyeti çok düşük düzeyde olur. Yıllık oranda bakacak olursak ise 0,3 watt boşta enerji tüketen bir şarj aleti hayal edersek size yıllık maliyeti 5-6 TL civarlarında bir şey olur. Yani yine fark edemeyeceğiniz kadar düşük bir miktar.

Bu kulağa çok az gelse de evinizde tek şarj cihazı olduğunu unutmamanız gerekiyor. Öyle ki bilgisayarından telefonuna kadar her türden şarj cihazını prizde bırakırsanız toplam maliyetiniz daha da artacaktır. Ayrıca enerji tasarrufu için de iyi olmayacaktır.

Enerji tasarrufu için ne yapabilirsiniz?

Şarj aletlerini prizden çekin

Açma kapamalı prizle tercih edin

Enerji tüketiminizi takip edin

Eğer prizde unutulan şarj aletleri nedeniyle enerji tüketiminize daha fazla dikkat etmek istiyorsanız yukarıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bu şekilde tüketiminizi azaltarak tasarruf sağlayabilirsiniz.

Şarj aletini prizde bırakmanın zararları

Aşırı ısınma riski oluşabilir

Şarj aleti zarar görebilir

Nadir de olsa yangın tehlikesi oluşturabilir

Adaptör ömrü kısalabilir

Şarj aletinizi prizde bırakmak ona zarar verebilir. Bu yüzden sadece enerji tasarrufu için değil aynı zamanda güvenlik, uzun süreli kullanım ve sağlam kalması için de prizde bırakmamak sizin için daha iyi olacaktır.

Sonuç olarak görünüşte önemsiz olan bu alışkanlığın aslında herkesin aklında bulunması gereken bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Hem cebinizi hem gezegeninizi hem de şarj aletinizi korumak için onları prizde bırakmamak iyi bir tercih olacaktır.