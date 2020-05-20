Her ne kadar o Bitcoin’i üreten kişinin bilgilerine ulaşmak imkansıza yakın olsa da üretilen Bitcoin’in hareketlerini takip etmek mümkün. Bundan 11 yıl önce, Bitcoin henüz 1 aylıkken üretilen bazı eski Bitcoin’ler bugün harekete geçti. Bu hareketi gerçekleştiren kişinin Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto olduğu düşünülüyor.

Bitcoin’in alt yapısında bulunan blok zinciri teknolojisi sayesinde yüksek güvenlik standartlarına ulaşmak, kimlik bilgilerini gizli tutarak finansal işlemler yapmak mümkün. Sistemin anonimliği o kadar üst düzeyde ki 2009 yılında Bitcoin’i icat eden Satoshi Nakamoto lakaplı mucidin kim olduğu hâlâ bilinmiyor.

Ancak bugün, Nakamoto’nun varlığına dair ciddi şekilde şüphe uyandıran önemli bir gelişme yaşandı. Bitcoin’in ortaya çıkışından sadece 1 ay sonra üretilen 391 bin dolar değerindeki 50 Bitcoin hareket etti. 3 Ocak 2009’dan 1 ay sonrasında, yani Şubat 2009’da Bitcoin’i Satoshi Nakamoto dışında bilen insan sayısı da son derece azdı. Bu nedenle, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin doğrudan Nakamoto’nun kendisi ya da ona yakın birisi olduğundan şüphe duyuluyor.

Bitcoin mucidi Satoshi Nakamoto’nun hesabında 1 milyon Bitcoin olduğu söyleniyor. Bu güncel değere göre 64 milyar 700 milyon TL’lik bir servet yapıyor:

Sistemin mucidi olan kişi ya da kişiler olarak Nakamoto’nun elinde 1 milyon Bitcoin olduğundan şüphe ediliyor. Söz konusu Bitcoinlerin hangileri olduğu ebette bilinmiyor, ancak hangi Bitcoin’in ne zaman üretildiği, zaman içinde nereden nereye transfer edildiği biliniyor. İlk aylarda üretilen ilk Bitcoinlerin ise Nakamoto tarafından üretildiği sadece mantıklı görünen bir çıkarımdan ibaret.

11 yıllık Bitcoinlerin esrarengiz hareketi ve Nakamoto’nun bu olayla bağlantısı:

Bitcoin, kitlesel etkiye sahip neredeyse bütün buluşlarda olduğu gibi icat edildiği anda birden popüler olmadı. Kullanım alanlarının yaygınlaşması yılları aldı. Hatta pek çok insan Bitcoin’den 2017’deki ani yükselişiyle haberdar oldu. Haliyle küresel ekonomik sisteme kafa tutan bu sistemin arkasındaki isim hep merak edildi. Bitcoin’in mucidi ise hiçbir zaman gerçek yüzünü göstermedi, her zaman Satoshi Nakamoto adıyla varlığını sürdürdü, insanlara bu adla ulaştı.

İşte son yaşanan Bitcoin hareketlenmesi de bu nedenlerle çok çok önemli. Yeni bir buluşu ilk ayında kullanan kişiler, muhtemelen o sistemi kuran mucit ya da o mucidi tanıyanlar olabilir. Bir diğer ihtimal ise Satoshi Nakamoto’nun tek kişi değil, birkaç kişiden oluşan bir ekip olması. Öyle ya da böyle, Satoshi’nin bilgisi dahilinde bir Bitcoin hareketlenmesi gerçekleşmiş durumda. Bu da piyasaları haklı olarak paniğe sürükledi. Bitcoin'in değeri bu olayın ardından yaklaşık 500 dolar geriledi.

Söz konusu 11 yıllık 50 Bitcoin, 9 Şubat 2009’da üretildi. O zamanlar hiçbir değerleri yoktu:

9 Şubat 2009 tarihinde Bitcoin’in piyasa değeri yoktu. Hatta bu işlemden neredeyse 1 yıl sonra Laszlo Hanyecz adında bir adamın iki pizza siparişi için 10.000 BTC ile ödeme yaptığı bile biliniyor. Bu işleme göre söz konusu 50 BTC’nin üretildiği tarihten 1 yıl sonraki Mayıs 2010’da bile 1 BTC’nin 0,002 dolar değere sahip olduğu söylenebilir.

Yine 5 Ekim 2010’a Bitcoin’in ilk piyasa değeri oluşmuş, 1 dolar 1309, 093 BTC’ye eşit gelmişti. Kısaca 9 Şubat 2009’da üretilip 11 yıl sonra 20 Mayıs 2020’de transfer edilen Bitcoinler, tek başına anlam ifade etmedikleri zamandan günümüze kadar hiç hareket etmemişlerdi. Hareket ettikleri 20 Mayıs 2020’de ise 1 BTC, yaklaşık 9 bin 500 dolar değere sahipti.

11 Yıllık Bitcoinler 2 ayrı hesaba bölündü:

Yukarıda da göreceğiniz işlem kaydında bir adrese 40 BTC, diğer başka bir adere ise 9,99 BTC transfer edildiği anlaşılıyor. Daha önce bu kadar eski Bitcoinlerin hareketine Ağustos 2017 yılında rastlamıştık. Ağustos ayını takiben BTC’nin değeri roket gibi fırlayarak yıl sonunda 20.000 dolara kadar ulaşmıştı.

Bir dönem Satoshi Nakamoto olduğunu iddiasıyla gündeme gelen Avustralyalı iş insanı Craig Wright, söz konusu transferin yapıldığı Bitcoin adreslerini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Yani şüpheli BTC hareketlerinin görüldüğü bu adresten Wright’ın da haberi vardı. Ancak kendisinin listesinde zaten binlerce adres bulunuyordu.

Bitcoin "hacklenmiş" olabilir mi?

Bitcoin ve blok zinciri teknolojisinin güvenirliği su götürmez bir gerçek. Bugün dünyanın önde gelen teknoloji devleri Google, Facebook ve Apple’ın veri merkezlerini blok zinciri ile korumaya almak için çalıştığı biliniyor. Bunun en basit şekilde açıklanabilir nedeni, günümüz bilgisayarlarını kullanarak blok zinciri ile oluşturulan güvenlik duvarlarının aşılamaması.

Ancak bu işi başarabileceğinden şüphe duyulan süper bilgisayarlar da mevcut. Bu bilgisayarların önemli bir kısmı çeşitli ülkelerde bulunuyor, genelde bilimsel araştırmalarda kullanılıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Avrupa’daki pek çok süper bilgisayarın hacklendiği kayıtlara geçmişti.

Belki de söz konusu bilgisayarlar ile Nakamoto’ya ait Bitcoin hesabının private keyi hacklendi ve 11 yıllık Bitcoinler transfer edildi. Şu an için her şey sadece bir iddiadan ibaretken, Bitcoin’in bir ay çekirdeğinden bile değersiz olduğu günlerde üretilen örneklerinin transfer edilmesi gerçek.