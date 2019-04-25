Bir fotoğrafçı, Satürn’ün Ay’a dokunuyormuş gibi gözüktüğü bir anı fotoğraflamayı başardı.

Gök cisimleri zaman zaman dünyadan bakanlar için aynı hizada gibi görülüyor. Bu durum fantastik eserlerde hep büyük olayların (genelde de felaketlerin) işareti olarak görülse de gerçek yaşamda inanılmaz güzellikte fotoğraflar ortaya çıkmasını sağlıyor.

29 Mart’ta Satürn ile Ay, kusursuz bir şekilde hizalandı. Astrofotoğrafçı Grant Petersen bu anı, bir teleskopa takılı olan akıllı telefonuyla gözlemlemeyi başardı.

Petersen görüntüyü Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da kaydederken Twitter üzerinden dünya ile paylaştı.

Ortaya çıkan kare aslında birkaç fotoğrafın birleşiminden oluşuyor ve Satürn’ü Ay’ın arkasında kalmadan saniyeler önce gösteriyor. Petersen, diğer astrofotoğrafçılar gibi bulunduğu yerden görülebilecek bir sonraki büyük astronomik olayı takip ettiğini söylüyor. Bu olay bazen bir asteroitin geçişi, bazen Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir görüntüsü oluyor.

Petersen, gelecek olayları önceden belirlemek için çeşitli astronomi uygulamaları ve günlükler kullandığını söylüyor. Ocak ayında keşfettiği bu vakayı gözlemlemeyi planlayan fotoğrafçı, yağmur riskine rağmen fotoğrafı yakalamayı başardığını söylüyor.

Satürn’ün Ay’a yaklaştığı sırada saniyede 60 kare hızında video çekim yapan Petersen, bu kareleri birleştirerek görüntüyü elde etmeyi başarmış.

Sanatçı, Twitter hesabından çektiği diğer fotoğrafları da paylaştı.