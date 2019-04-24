Titan'ın Kutuplarındaki Girdaplar 22 Yıl Boyunca Sürmüş

Cassini uzay aracından elde edilen verilere göre Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın kutuplarındaki girdaplar 22 yıl boyunca devam etmiş.

Satürn’ün uydusu Titan’ın kutbundaki girdap fırtınalarının sonuncusunun tam 22 yıl sürdüğü anlaşıldı. Kutupta bulunan bu girdap, düşük basıncın olduğu bir bölge ve yerden yüksekte bulunması sebebiyle sıcaklığı normalden çok daha fazla düşürüyor.

Gündüz ortalama sıcaklığın -180 derece olduğu Titan’ın sıvı metan bulutlarının oldukça çok olması, uzun süren girdaplarda sıcaklığın daha da düşmesine sebep oluyor. Ayrıca Cassini’nin Titan’dan yakaladığı görüntüler, bu doğa fenomeninin gezegenin sadece bir kutbunda değil her iki kutbunda da meydana geldiğini ortaya koydu.

Bristol Üniversitesi’nde gezegen bilimci olan Nick Teanby, Titan ile ilgili olarak şunları söyledi: “Titan’ı bu kadar ilginç yapan şey iklim modellerinin testi ve bu gibi şeyler için kullanabileceğimiz, egzotik ve soğuk atmosferiyle küçük bir Dünya gibi olması. Bu gibi şeyleri çözmeye çalışmak asıl motivasyonumuz olacak.”

Cassini tarafından toplanan ve hâlâ bilim insanları tarafından incelenen verilere göre gezegenin güneyinde de bulunan bu girdap, kuzeydekine göre çok daha soğuk.

Araştırmanın yazarı Titan ile ilgili olarak şunları söyledi: “Cassini’nin kızılötesi spektrometresi gösteriyor ki Titan’ın kış kutupları daha soğuk ve ekvatoral enlemlere göre gaz türleri açısından daha zengin. Bu gözlemler, kutup girdaplarının varlığıyla açıklanabilir. Azalan hava, düşük atmosferin kompozisyonunu zenginleştiriyor ve güçlü girdap rüzgarları tarafından oluşturulan izolasyon, kış karanlığında soğuğun gelişmesine izin veriyor. En soğuk sıcaklıklar ve en ekstrem gaz konsantrasyonları, erken kış ve girdap oluşumu sırasında Titan’ın güney kutbunda görüldü.”

Cassini’nin topladığı verilere göre yapılan bir diğer çalışmaya göre metan yağmurları, Titan’ın kuzey kutup bölgesinde 100 metre derinliğe ulaşan göller oluşturabiliyor.