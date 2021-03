Drone fotoğrafçılığına dair son yıllarda oldukça iddialı eserlerle kaşılaşıyoruz. Bugün kutuplardan vahşi yaşama, insanlardan şehirlere kadar uzanan güzel bir seçki hazırladık.

Hayatınızın başladığı coğrafya, gelecekte nasıl yaşayacağınıza etki ediyor. Fotoğraf sanatçıları için de durum bundan farklı değil. Her ne kadar icra etmesi yüksek maliyetlere neden olsa da fotoğrafçılık olmasaydı, gözümüzdeki bantları çıkartmamız bu kadar kolay olmayacaktı.

Yeryüzünde bizimle aynı anda devam eden çok farklı yaşamların da bulunduğunu hatırlatan drone fotoğraflarına bakıyoruz.

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki bir kutup ayısı. İki dev buz kütlesinin üzerinden atlıyor:

Fotoğraf, iklim değişikliğine dikkat çekme amacı gütmese de insanlarda tuhaf bir suçluluk hissi uyandırmayı başardı. Kendi yaşam alanındaki bir hayvanın belki de saniyeler süren mücadelesini görüyoruz. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki buzulların erime hızı, son 20 yılda muazzam seviyelere ulaştı. Bu fotoğraf, Ledoux'a 2018'de Yılın Drone Fotoğrafçısı unvanını kazandırdı.

Fotoğrafçının resmi Instagram hesabına ulaşmak için tıklayın.

Kış boyunca duran buzlar çözünürken yukarıdan böyle görünüyor:

Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan Martin Mecnarowski, kış aylarından çıkarken yakaladığı bu fotoğrafla büyük ses getirdi. Çözünürken sinir hücrelermize benzeyen desenler oluşturan buzullara yukarıdan bakıyorsunuz.

Fotoğrafçının resmi Instagram hesabına ulaşmak için tıklayın.

Lavların deniz sularıyla buluştuğu anlar, Hawaii:

Geçtiğimiz aylarda Hawaii'nin durumu içler acısıyldı. ABD'ye bağlı ada eyaletindeki Büyük Ada'da yüzyılın en büyük volkanik felaketlerinden birisi gerçekleşti, kasabalar ve köyler çok ciddi zarar gördüler. Bu fotoğraf ise tehlikenin içine doğru yolculuk yapan fotoğrafçı Xiaoxiao Liu tarafından çekildi. Liu, iki gün boyunca lavların denizle buluştuğu anı görüntülemek için uğraştını söylüyor. Ateşin ve suyun çarpıştığı Hawaii sahillerine yaklaşmak anlaşılan o kadar da kolay olmamış.

Yolların şahit olduğu bir mevsim dönümü:

Romanya'da yaşayan fotoğrafçı Ovi Pop, ülkesinin en gözde illerinden Bihor'un Derna kasabasında iki farklı fotopraf çekti. Aynı yükseklikten aldığı bu iki kareyi birleştiren Pop, iki mevsim arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. Dondurucu bir kışın ardından, bölgedeki yüzlerce yıllık ormanın nasıl yeşillendiğini aynı karede görüyoruz.

Fotoğrafçının resmi Instagram hesabına ulaşmak için tıklayın.

Bir Star Wars sahnesine değil, tamamen gerçek olan antik mezarlıklara bakıyorsunuz:

Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde yer alan Madain Salih isimli bu bölgede, çölün ortasındaki kayalara oyulmuş antik mezarlar var. Arkeolojik çalışmaların devam ettiği alanda, insanlığın en kadim miraslarından bazıları bulunuyor. Bu nedenle bölge UNESCO'nun Dünya Mirası Listesinde yer alıyor. Fotoğrafçı Gabriel Scanu ise düzenlediği gezide sadece drone ile var olan bu güzelliği görüntülüyor.

Avcısını ifşa eden avlar, Bahamalar:

Dünya'nın en nadide bölgelerinden birisi olan Bahamalar'daki Aboca adası çevresinde pek çok denizcilik kalıntısı var. Bu kalıntıların önemli bir kısmı ise eski tip korsan gemilerinden oluşuyor. Gemiler ve mürettabatları hayatta değil, ancak bölgenin sakinleri doğal döngüleri içerisinde yaşamaya devam ediyor. Sığ sularda avlanmaya devam eden bir köpek balığının avları, kendi etrafını sarmış durumda. Hem fotoğrafçı hem de bir gezgin olan Adam Barker bu büyüleyici sahneyi görmemizi sağlıyor.

Fotoğrafçının resmi Instagram hesabına ulaşmak için tıklayın.

Yeryüzünün, yer altı doğasına karşı zaferi. Sönmüş bir antik volkan:

İzlanda'da bulunan antik volkanlardan birisi olan Landmannalaugar, sanki su altında yosun kaplanmış bir kaya gibi duruyor. Yeryüzündeki bitkiler, bir zamanlar binlerce derecelik lavların göl olduğu krateri ele geçirmiş durumdalar. Fotoğrafçı Kirsten TÑube ise sadece drone kullanarak bu muazzam oluşumu net şekilde görmemizi sağlıyor.

Çin'de düzenlenen bir maraton. Başlangıç işaretinden hemen öncesi:

Dünya'nın en kalabalık ülkelerinden birisi olan Çin'de her yıl, sayısız spor müsabakası düzenleniyor. Bu fotoğraf ise rotasında Çin Seddi'nin de bulunduğu bir etkinlikten. Koşuya her ülkeden, her kültürden sporcu katılıyor. Fotoğrafçı Fan Zhang'in renkleri yakalamadaki ustalığıyla tüm o kültürlere el sallıyor gibiyiz.

Ne kadar büyük olursan ol, bir rehbere ihtiyacın vardır:

Aslında bir su altı fotoğrafçısı olan Davide Lopresti'nin drone ile çektiği bu fotoğrafta, modern ticaretin en büyük araçlarından olan yük gemilerinden birisini görüyoruz. Dalgaları rakipsiz şekilde aşan bu dev gemiler, sığ sulara ve dar boğazlara gelince, kendilerinden çok çok küçük olan römorkör teknelere ihtiyaç duyuyorlar.

Fotoğrafçının resmi internet sitesine ulaşmak için tıklayın.

Sürat patencilerinin yürümekte bile zorlandıkları yanılgısına düşüren gölgeleri:

Kışın sert geçtiği coğrafyalarda yapılan en popüler sporlardan olan sürat patenciliği, yıllar süren çalışma ve azim gerektiriyor. Avusturyalı fotoğrafçı Vincent Riemersma ise drone ile muhteşem bir zıtlığı görüntülemiş. Son derece süratli giden patencilerin gölgeleri, sanki yürümekte bile zorlanan insanlara benziyor.