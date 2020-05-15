Yaralı Yüz lakaplı gangsterin hikayesini anlatan başrol oyuncusu Al Pacino'nun ölümsüzleştirdiği Scarface filmi, yönetmen Luca Guadagnino ile yeniden çekilecek.

Al Pacino’nun oyunculuğuyla hafızalara kazınan 1983 yapımı Scarface (Yaralı Yüz) filmi, yeni versiyonu ile yönetmen Luca Guadagnino tarafından çekilecek. Korku klasiği Suspiria'nın yeniden çevrimine imza atan ve Call Me By Your Name adlı filmiyle adını geniş kitlelere duyuran İtalyan yönetmen, Scarface'in de yeniden çekilmesine hazırlanıyor.

Senaryo, filmin yeni versiyonu için Joel ve Ethan Coen kardeşlere emanet. Daha önce birçok kez sinemaya aktarılan hikayenin ilk versiyonunu 1932 tarihinde Howard Hawks yönetmiş, başrolü de Paul Muni üstlenmişti.

Al Pacino’nun başrolü üstlendiği ve Brian De Palma’nın yönettiği 1983 tarihli filmin oyuncu kadrosunda Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham gibi isimler yer alıyordu.

Yeni film önceki versiyonlarda yer alan göçmenlik hikayesini koruyacak ve Los Angeles'ta geçecek.