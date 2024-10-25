Scout, 44 yıl aradan sonra Traveler SUV ve Terra Pick Up ile elektrikli off-road dünyasına dönüyor. Üretim 2027'de başlayacak.

Scout, 44 yıllık bir aradan sonra yeni elektrikli off-road araçları Traveler SUV ve Terra Pick Up ile geri dönüş yapıyor.

Üretim süreci 2027'de başlayacak olan bu araçlar, orijinal Scout modellerinden ilham alarak tasarlandı. Scout'un yeni modelleri gelişmiş bir karoser platformu üzerinde inşa edilerek off-road yeteneklerini ön plana çıkarıyor.

Traveler SUV ve Terra Pick Up özellikleri

Traveler SUV, 35 inç çapında lastik takabilme kapasitesine sahip olacak ve 7,000 pound'un üzerinde yük çekebilecek. Terra Pick Up ise, 10,000 pound'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Her iki araç da 350 mile kadar menzil sunacak elektrikli motorlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Harvester adlı isteğe bağlı enerji sistemi ile menzil 500 milin üzerine çıkabiliyor. Araçların 1,000 pound-feet tork sayesinde 0-60 mil hızlanması ise 3.5 saniye civarında gerçekleşecek.

İç mekan tasarımı ise modern teknolojiyi nostaljik detaylarla birleştiriyor. Traveler SUV, entegre bir yedek lastik taşıyıcısı ve geniş bir merkezi ekran sunarken Terra Pick Up ise pratik bir yük yatağı ve enerji çıkışlarıyla donatılacak.

Fiyatları ne olacak?

Her iki modelin de 50.000 dolar altında bir fiyat aralığıyla sunulması bekleniyor.