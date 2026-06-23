Sevilen oyun Sea of Thieves’in de filminin geleceği açıklandı. Filmin yapımcılığını, yeni Spider-Man filminin yönetmeni üstlenecek.

Oyunlardan uyarlanan film ve dizilerin sayısı her geçen gün artıyordu. Büyük oranda bu tarz yapımların başarılı olduğunu görmüştük. Şimdi ise Microsoft, çok sevilen bir oyunun daha beyaz perdede karşımıza çıkacağını açıkladı. Sea** of Thieves’in filminin geleceği** resmen duyuruldu.

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2018 yılında PC ve Xbox için çıkan Sea of Thieves korsan temalı arkadaşlarınızla birlikte harika vakit geçirebileceğiniz bir yapımdı. Bu yüzden de yıllar içinde çok popüler olmayı başarmıştı. Hatta 2024’te PS5’e de gelerek daha da çok fazla oyuncuya ulaşmıştı.

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Sea of Thieves filminin yapımcılığını yeni Spider-Man filminin yönetmeni yapacak

Xbox yöneticisi Matt Booty, Entertainment Weekly’e yaptığı açıklamada Sea of Thieves’i film yapacak projenin yapımcılığını temmuzda çıkacak Spider-Man: Brand New Day’in yönetmenliğini de yapan Destin Deniel’in üstleneceğini duyurdu. Ancak sadece yapımcısı olacak, yönetmeyecek.

Filmin konusu, oyuncuları, çıkış tarihi gibi konularda henüz bilgi yok. Booty, açıklamasında Sea of Thieves’in ana karakterinin oyuncu ve topluluk olduğunu belirtti ve tek karaktere odaklanmaktan ziyade daha genel bir hikâye olacağının sinyallerini verdi: “Yani Sea of Thieves’i düşünrüseniz ‘Ana karakter kim?’ veya ‘Konu ne?’ diye düşünmezsiniz. Çok sosyal bir oyun. Kendine özgü bir havası var. Tamamen iş birliğine dayalı, topluluk odaklı bir yapım. Bu yüzden nasıl bir film olacağını tahmin edebilirsiniz.”