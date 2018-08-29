Seks Robotları Gerçek İnsanlardan Neredeyse Farksız Olacak

Seks robotları uzmanı Brick Dollbanger, insan ve robot karışımı sibernetik organizmaların yakın bir gelecekte çok daha gerçekçi görüneceklerini, düşünme süreçleri de dahil olmak üzere yaşamın her alanında kendilerine yer bulacaklarını belirtti.

Daily Star Online'a konuşan Dollbanger, "Robotlar hakkında, birkaç yıl içerisinde insanlarla birlikte yaşayacaklarını bilecek kadar bilgi sahibiyim" dedi. Robotların sosyal hayatta her biçim ve formda yer alacaklarını dile getiren Dollbanger, "Önümüzdeki 100 yıl içinde onları insanlardan ayıramayacağız" diye konuştu. Uzmanların değerlendirme ve tahminleri, robot endüstrisinin halihazırda yapabilecekleri ve yapmayı planladıklarının analizine dayanıyor. Daily Star Online'a göre Brick Dollbanger'in iddiası, yapay zeka tabanlı seks robotu Harmony ile alakalı testleri de referans alıyor. Harmony, cinsel ilişki esnasında gözlerini kırpma veya kafasını hareket ettirme gibi insansı özelliklere sahip.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/bilim/201808291034945714-seks-robotlar-insanlarla-ayrit-edilemez-hale-gelecek/

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