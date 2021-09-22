Selçuk Yöntem, Tostlu Fotoğrafı İçin Açtığı Davayı Kazandı

Usta oyuncu Selçuk Yöntem'in 2016'dan beri devam eden "meme" davası, nihayet sona erdi. Yöntem'in tost yerken çekilen görüntüsünü izinsiz olarak kullanan bir kafe, 100 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Türk sinema dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi olan Selçuk Yöntem, bundan bir süre önce ilginç bir mesele nedeniyle davalık olmuştu. Yöntem'in tost yerken çekilen bir fotoğrafı, sosyal medyada çok sevilmiş, pek çok paylaşım yapılarak "meme" haline getirilmişti. Bir kafe ise bu meme'i menüsünde izinsiz bir şekilde kullanmış, ünlü oyuncu ile davalık olmuştu. Şimdi, oldukça uzun süren bu davada sona gelindi.

Selçuk Yöntem, avukatları aracılığıyla açtığı davada 100 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Davalı tarafa ise bu suçlamayı reddetmişti. İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada haklı bulunan Selçuk Yöntem, tazminatı kazanmıştı. Ancak davalının temyize gitmesi ile karar bozulmuştu. Bunun üzerine İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yeniden açılan davada da aynı sonuç çıktı. İlginç bir şekilde yeniden temyize giden davalıyı, bu kez Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de kurtaramadı.

Selçuk Yöntem, meme davasını resmen kazandı

Selçuk Yöntem'in avukatı, mahkeme heyetine "Müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu, davalıya ait kafede yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni mecmuasında kullandığını, davalının bu yolla davacının kafenin daimi bir müşterisi olduğu algısı yarattığını, sosyal medyada bu fotoğraf nedeniyle davacı ile alay edildiğini, bu nedenle davacının maddi ve manevi zarara uğradığını" söyledi. Davalı kafenin avukatları ise "Ortada bir eserin, haksız kullanımın söz konusu olmadığını, Magazin Gazetecileri Derneğinin mecmuasında yer alan resmin davalıdan habersiz şekilde yayınlandığını, davacının bazı resimlerinin dükkan içinde kullanılan menülerde yer aldığını ancak Mahkeme aracılığıyla yapılan tespitten sonra imha edildiğini, kafenin tanınmış bir işletme olduğunu, reklama ihtiyaç duymadığını" savundu.

Selçuk Yöntem'in tost yerken çekilen fotoğrafı, işte böyle photoshop ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştı