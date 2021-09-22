Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliği'nin 2020'ye dayanan bir itirazını kabul etti. Buna göre sigorta şirketleri, hasar alan araçlarda araç sahibinin rızasını almadan orijinal yedek parça yerine ikinci el yedek parça kullanamayacak.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2020 yılında yürürlüğe giren bir kararı yargıya taşımıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bu karar, hasar görmüş bir aracın sahibinin izni olmadan, orijinal yedek parça yerine ikinci el yedek parça kullanımının önünü açıyordu. "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" isimli tebliğde yer alan karar, Danıştay'a göre kanuna aykırı bulundu.

TBB'ye göre söz konusu karar, Anayasa'ya ek olarak Avukatlık Kanunu’na, Karayolları Trafik Kanunu’na ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na aykırıydı. Danıştay, yaptığı incelemeler sonucunda TBB'nin haklı olduğu sonucuna ulaştı. Buna göre sigorta ilişkisinin tarafı olmayan ve doğrudan zarar gören 3. kişilerin araçları, ancak onay verilmesi durumunda ikinci el parça ile onarılacak.

Mülkiyet hakkını kısıtlıyor

Danıştay 8. Dairesi'nin incelediği ve araç sahibi olan herkesi ilgilendiren meseyle ilgili yapılan açıklamalarda, söz konusu kararın mülkiyet hakkını kısıtladığı ve hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Söz konusu davayı önümüzdeki günlerde esastan görüşecek Danıştay, kesin kararını o toplantıda verecek.

Danıştay'ın davayı görmesinden sonra, 20 Mart 2020’de Resmi Gazete'de yayımlanan kararın uygulanmasını durdurmuş olacak. Ayrıca kurum, aynı tebliğde yer alan bazı maddelerde de değişiklik yapılmasını sağlayacak. Böylelikle vatandaşın hakkı, trafik kazalarında daha fazla korunmuş olacak.