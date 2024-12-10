Bir diş macunu için yapılacak kampanya ne kadar yaratıcı olabilir ki? Sensodyne böyle düşünenler haksız çıkartacak bir kampanyaya imza attı. Detayları içeriğimizde anlatıyoruz.

Sensodyne, diş beyazlatma etkisini anlatmak için istenildiğinde çok yaratıcı kampanyalar yapılabileceğini kanıtlayarak ilgileri üzerine çekti.

Bunun için sokaklara inen marka, yaratıcılığın sınırlarını zorlamayı başardı!

Sensodyne, São Paulo’nun kirle kaplanmış trafik levhalarını dev bir diş fırçasıyla temizledi!

Evet, yanlış duymadınız. Devasa bir diş fırçası ile kirli levhaları temizleyerek onları ilk günkü parlaklığına kavuşturdu.

Marka, trafik tabelalarının temizliği ile diş hijyeni arasında güçlü bir bağlantı kurmayı amaçlayarak diş plağı ve tartar gibi sorunların beyaz ve sağlıklı bir gülüş üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde göstermeyi başardığı ilginç bir kampanya gerçekleştirdi.

Kampanyanın başarılı olmasının tek sebebi beyazlatma etkisini yansıtması değildi!

Büyük bir başarıya ulaşan kampanya, sadece diş macununun etkisini anlatmakla kalmadı aynı zamanda şehir sakinlerine de fayda sağladığı için takdir topladı.

São Paulo'nun dört bir yanındaki temizlenmiş tabelalar, şehir sakinlerinin dikkatini çekerek markaya sempati duymasına sebep oldu.

Özetle, Sensodyne’in hem topluma hem de markasına fayda sağlayan bu dahiyane fikri yaratıcılığın sınırlarının olmadığını kanıtladı.

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