Çoğu McDonald’s şubesindeki dondurma makinesinin bozuk olması yıllardır sosyal medyada alay konusu. McDonalds’ın rakibi Wendy’s ise bu duruma tepkili bir müşteri ile iş birliği yaparak oldukça zekice bir pazarlama kampanyası hayata geçirdi! Gelin detayları birlikte inceleyelim.

McDonald’s ve dondurma makinelerinin sürekli bozuk olması uzun süredir gerek alay gerekse tepki ile dünya çapında konuşuluyor.

Bir müşteriyse bu duruma oldukça tepkili olacak ki, dondurma makinesi bozuk olan şubelerin yerini gösteren McBroken isimli bir internet sitesi geliştirdi!

İşte tam da bu noktada McDonalds’ın rakibi Wendy’s, rakibinin hatasını fırsata çevireceği dahiyane bir fikirle ortaya çıktı!

Wendy’s siteyi kuran müşteri ile iş birliği yaptı.

Bu iş birliği kapsamında, sitede dondurma makinesi bozuk olan McDonald’s şubelerine en yakın Wendy’s şubelerinin de eklenmesi sağlandı.

Böylece dondurma krizine giren ve McDonals’tan hüsranla ayrılan müşterilerin makinesi çalışan bir şube aramakla uğraşmayıp doğrudan Wendy’s şubelerine yönelmesi amaçlanmış.

Söz konusu şubenin yakınında Wendy’s şubesi olmaması durumundaysa Wendys’in oldukça zekice olan başka bir çözümü vardı!

McDonald’s şubesinin önüne “The Frosty Fix” yazılı bir dondurma arabası yerleştirdi ve bu kampanyayı her koşulda sürdürmeye kararlı olduğunu gösterdi

Bunu bir de kendi dondurmasını 1 dolara sunduğu kampanya ile destekleyen Wendy’s rakibinin açığını kıvrak bir zekâyla değerlendirmeyi başarmış!

Bu kampanya, aslında Wendy’s’in sektördeki yerini güçlendirmek ve müşterilerin McDonalds’ın aksayan hizmetinden bıktığını dünyaya fark ettirmek üzerine kurulu.

Hem zekice hem de esprili bir yaklaşımla hayata geçirilen bu kampanya ile Wendy’s, hem tüketicilerin dikkatini çekmeyi hem de McDonald’s ile tatlı bir rekabet başlatmayı başarmış gibi görünüyor.

Ek olarak, markalar arasındaki bu tatlı rekabetin sosyal medyada da büyük ilgi görmesi de kampanyanın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

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