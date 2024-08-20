Ünlü Ketçap Markası Heinz, Onu Taklit Eden Sahte Ketçaplara Karşı Nasıl Bir Çözüm Buldu? “Helal Olsun Be!” Dememek Elde Değil!

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Heinz şüphesiz ki ketçap denildiğinde aklımıza gelen ilk markalardan biri. Peki severek tükettiğimiz bu ketçap markası onu taklit edenlere nasıl bir savaş açmış dersiniz? Haydi anlatalım.

Restoranlarda yediğimiz ketçabın gerçekten Heinz olup olmadığını hiç merak etmiş miydiniz?

“Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz ancak restoranlarda bazen orijinal Heinz ketçap kullanılmayabiliyor. Hatta bazı restoranlar boşalan Heinz şişelerini daha ucuz ve kalitesiz bir ketçapla doldurup, aynı şişede servis etmeyi tercih edebiliyor.

Bu durum Heinz markası için aslında büyük bir sorundu!

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Heinz, restoranların bu yanıltıcı uygulamasının marka itibarına ne kadar büyük zarar verebileceğinin farkına vararak oldukça zekice bir hamle yapmak için kolları sıvadı.

Orijinal Heinz şişesinin içine düşük kaliteli ketçap doldurarak yapılan bu kandırmaca, müşterilerin Heinz sanarak tükettiği ketçabın tadını, dokusunu ve kalitesini sorgulamalarına neden oluyordu.

Dahası, bu sahte ketçaplar, orijinal Heinz’ın tadını yansıtamadığı gibi, bazı durumlarda sağlığa zararlı bile olabilirdi ve bu durum markanın ciddi davalarla karşı karşıya kalmasına bile sebep olabilirdi.

Peki Heinz markası bu duruma nasıl bir çözüm buldu dersiniz?

heinz

Heinz, bu potansiyel tehlikeye karşı müşterilerini korumak için bir kampanya başlattı ve bu kampanya kısa sürede büyük bir başarıya dönüştü.

“Bu Heinz mı?” adlı kampanyasında Heinz, ketçap şişelerinde kullanılan etiketi yeniden tasarladı.

Etiketin kenarına içindeki ketçabın rengiyle birebir örtüşen bir kırmızı şerit çekildi.

Bu sayede, tüketicilerin şişenin içindeki kırmızı ile etiketteki kırmızıyı karşılaştırarak artık servis edilen ketçabın gerçek Heinz olup olmadığını kolayca anlayabilmeleri amaçlanıyordu.

Eğer ketçabın rengi etiketin kırmızısıyla uyuşmuyorsa, büyük ihtimalle o ketçabın Heinz’a ait olmadığı kolayca tespit edilebilecekti.

Buna ek olarak etiketi sökülmüş şişeler için de rengi karşılaştırabilecek bir filtre geliştirildi.

Ayrıca konu ile ilgili yapılan yaratıcı ve cesur reklamlar da büyük ilgi çekti ve bu yaratıcı kampanya büyük bir başarı elde etti.

Kampanyayı yöneten pazarlama şirketi, tüketicilerin %97’sinin kendilerine servis edilen ketçabın gerçek olup olmadığını doğru bir şekilde tespit edebildiğini buldu.

Ve bu bilinçlenme, restoranlarda orijinal Heinz ketçap kullanımında %24’lük bir artış sağladı.

Özetle, Heinz bu basit ama etkili kampanya sayesinde hem marka itibarını korudu hem de müşterilerinin sağlığını güvence altına alarak onların güvenini ve takdirini kazandı.

Kaynak: Globaleyez

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