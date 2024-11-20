Müzik tanıma platformu Shazam, bugüne kadar 100 milyar şarkıyı tespit etmeyi başardı.

Shazam, 2018 yılında müzik tanıma platformu Shazam'ı satın almıştı. Aradan geçen yıllar boyunca Shazam kullanan kişi sayısı gittikçe arttı. Bugün yapılan duyuruya göre platform, 100 milyar şarkı tanıdı. Böylece önemli bir aşama geride kalmış oldu.

Platform en çok Tones and I'ın Dance Monkey şarkısını tanımak için kullanıldı. Bu şarkıyı tanımak için Shazam, 45 milyondan fazla defa kullanıldı. Bir anlamda aramaların neredeyse binde 5'i bu şarkıyı bulmak için gerçekleştirildi.

Shazam, Apple uygulamalarına entegre oluyor

Her ne kadar Shazam uygulaması Apple App Store ve Google Play Store'da bağımsız olarak dursa da Shazam, Apple'ın işletim sistemine ve hizmetlerine entegre ediliyor. Örneğin Kontrol Merkezi'nde yer alan Şarkı Tanıma aracı kullanıldığında, uygulamada çalan ya da mikrofondan duyulan şarkıları da tanımlayabiliyor. Ayrıca iPhone 15 ve sonrasındaki modellerde aksiyon butonu kullanılarak Shazam Müzik Tanıma özelliğini kullanmak da mümkün oluyor.

Apple Watch'lara da watchOS 11 ile birlikte müzik tanıma özelliği için bir kısayol gelmişti. Bu kısayol sayesinde akıllı saat, etrafında yüksek sesle çalan şarkıları tanıyabiliyordu. Bu özellik de Shazam'dan destek alıyor.

Shazam ayrıca Apple Music üzerinde de çalma listesi verilerini derlemek ve radyolarda en çok çalan/dinlenen parçaları keşfetmekte de kullanılıyor.