Apple, Shazam'a tüm kullanıcıların beğeneceği yeni bir özellik ekledi. Bu yeni özellik, son 24 saat içerisinde en çok Shazam'lanan parçaların bir listesini sunacak. Kullanıcılar, küresel veya yerel çapta listeler görebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan 2018 yılında satın aldığı Shazam ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Shazam için oluşturduğu yeni bir özelliği kullanıcıların erişimine açtı. Bu yeni özellik, Shazam'da viral olarak parçaların hızlıca bulunabilmesini sağlayacak. Gelin hep birlikte detaylara geçelim.

Shazam'ın mantığını bilirsiniz; dünyanın dört bir yanından insanlar, ne olduğunu bilmedikleri bir şarkıyı Shazam'a dinletir, parçanın kime ait olduğunu tespit ederler. İşte yapılan çalışma ile son 24 saat içerisinde Shazam ile en çok aranan parçalar, artık bir liste olarak sunulacak. Böylelikle Türkiye'deki bir kullanıcı, farklı bölgelerde viral olmuş şarkılara hızlıca ulaşmış olacaklar. Bu da yeni şarkılar keşfetmek isteyenlere yepyeni bir yol sunmuş olacak.

Ülkelere özel listeler de bulunacak!

Shazam'ın yeni özelliği, küresel çapta en çok aranan şarkıların yanı sıra ülkeler bazında da bilgi verecek. Dileyen bir kullanıcı ABD'de viral olan şarkılara, başka bir kullanıcı ise sadece Türkiye'de en çok Shazam'lanan şarkıya hızlıca ulaşabilecek. Bu listelerin 25'er parçaya ev sahipliği yapacağını da özellikle belirtelim. Globalde de yerelde de bu durum değişmeyecek.

Shazam'ın yeni özelliğinin belki de en güzel tarafı, viral parçalar için abonelik veya uygulamanın kendisine ihtiyaç duymayacak olmanız. Yapmanız gereken tek şey, buradaki bağlantıya ulaşmak ve viral başlığı altında listelenen şarkıları incelemek. Bölgeleri de yine bu sayfa üzerinden değiştirebileceksiniz.