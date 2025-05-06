Reklama maruz kalmak istemeyen kullanıcıların Spotify ödeme yöntemi nasıl değiştirilir? sorusunun cevabını iyi bilmeleri gerekiyor. Nasıl yapmanız gerektiğini tüm detaylarıyla anlattık.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, ücretli olarak kullanıldığı zaman çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Neticede bu platform için abonelik ücreti ödediğiniz zaman reklamlarla karşılaşmıyorsunuz. Peki Spotify ödeme yöntemi nasıl değiştirilir?

Spotify'a kaydettiğiniz ödeme yöntemini zaman içerisinde değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Neticede tanımlı kredi kartınızın süresi dolabilir, veya artık o banka ile çalışmayı bırakmış olabilirsiniz. İşte bu tür durumlarda Spotify ödeme yöntemi değiştirmeniz gerekmektedir.

Spotify ödeme yöntemi nasıl değiştirilir?

Adım #1: " Hesap " sayfasına girin.

" " sayfasına girin. Adım #2: " Üyeliğini yönet " seçeneğine tıklayın.

" " seçeneğine tıklayın. Adım #3: " Güncelle " seçeneğine tıklayın.

" " seçeneğine tıklayın. Adım #4: Kredi kartı veya operatör faturası seçeneklerinden birini seçin ve bilgilerinizi girin.

Adım #1: Hesap sayfasına girin.

Spotify ödeme yöntemi değiştirmek için öncelikli olarak platformun web sürümüne ulaşmanız ve hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Giriş işlemini tamamladıktan sonra buradaki bağlantıyı kullanarak "Hesap" sayfasına giriş yapabilirsiniz.

Adım #2: "Üyeliğini yönet" seçeneğine tıklayın.

İkinci aşamada yapmanız gereken şey, "Üyeliğini yönet" sayfasına ulaşmak olacak. Buraya giriş yaptığınızda Spotify'daki Premium hesabınızla ilgili bilgilerin bir detayını göreceksiniz. Ödeme durumunuz, aboneliğinizin ne zaman yenileneceği ve daha önceden tanımladığınız Spotify ödeme yöntemi bilgileri de burada yer alacak.

Adım #3: "Güncelle" seçeneğine tıklayın.

Spotify ödeme yöntemi değiştirme işlemlerinin yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bulunduğunuz sayfada gördüğünüz "Güncelle" butonuna tıkladığınız zaman yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz. "Ödeme bilgilerini değiştir" başlığı altında kredi veya banka kartı seçeneği ile operatör faturası seçeneği göreceksiniz.

Adım #4: Kredi kartı veya operatör faturası seçeneklerinden birini seçin ve bilgilerinizi girin.

Kendinize uygun olan seçeneği seçtikten sonra sizden istenen bilgileri doldurmanız ve süreci tamamlamanız gerekiyor. Fatura döneminiz yenilendiğinde girdiğiniz güncel yöntem üzerinden ödeme yapacaksınız.

Bu içeriğimizde Spotify ödeme yöntemi nasıl değiştirilir? sorusunun cevabını detaylıca vermiş olduk. Aradığınız her sorunun çözümü için Webtekno'yu takip etmeye devam edin.