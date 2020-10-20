Ünlü Twitch Yayıncısı Shroud: CS:GO Kesinlikle Ölüyor

Ünlü yayıncı ve eski espor oyuncusu Shroud, geçtiğimiz günkü yayınında CS:GO'nun kesinlikle öldüğünü ifade etti. Shroud, bu sözlerini 100 Thieves'in CS:GO'ya veda etmesini değerlendirirken aktardı.

Espor dünyasının en ünlü isimlerinden birisi olan Michael 'Shroud' Grzesiek, geçtiğimiz haftalarda yayın platformu Twitch'e geri dönmüştü. Dönmesiyle birlikte bıraktığı liderliği geri almayı başaran yayıncı, daha önce Mixer'la yaptığı anlaşma sonucunda yayınlarına oradan devam ediyordu.

FPS oyunlarında en iyi oyunculardan biri olarak sayılan Shroud, yayınlarının bazı kısımlarını YouTube kanalı üzerinden de paylaşıyor. Shroud'un bugün paylaştığı yeni videosundaysa kendisinin bir zamanlar profesyonel arenada oynadığı CS:GO hakkında yaptığı çarpıcı yorum yer aldı.

Shroud'dan CS:GO ölüyor açıklaması:

Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren 100 Thieves, 12 Ekim günü bir açıklama paylaşmıştı. Espor takımı, yaptığı açıklamada CS:GO sahnesinden çekildiklerini duyurmuştu. Ünlü takımın yaptığı bu açıklama, CS:GO dünyasını etkilemiş ve bir anda yankı bulmaya başlamıştı.

İşte Shroud da kendi yayını sırasında 100 Thieves'in bu açıklamasını CS:GO'nun durumuyla bağdaştırdı. Özellikle Kuzey Amerika bölgesine yoğunlaşan Shroud, Kuzey Amerika'da artık birkaç takımın kaldığını ve bölgenin hiç popüler olmadığını belirtti. Shroud, asıl rekabetin Avrupa bölgesinde olduğunu söyledi.

Bunun ardından Shroud, bomba bir cümle kurarak 'Counter Strike kesinlikle ancak oyuncular aylık 40.000 dolar gibi para almaya devam ediyor. Bu paranın nereden geldiğini ve hâlâ nasıl sağlandığını bilmiyorum.' dedi. Shroud'un bu açıklaması, rekabetçi oyun dünyasını da ikiye böldü.

CS:GO'nun ölmeye başladığı tartışması aslında uzun süre önce oyuncular tarafından ortaya atılmıştı. Yeni rekabetçi oyunların da piyasaya sürülmesiyle oyuncular, CS:GO'nu öldüğünü ve yakında tamamen unutulacağını söylüyordu. Fakat CS:GO, günümüzde hâlâ Steam'in en çok oynanan oyunu olmaya devam ediyor. Sizler de CS:GO'nun durumu hakkında yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz.