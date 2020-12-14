Shroud: Cyberpunk 2077, GTA 5'i Geçemeyecek

Dünyanın ünlü oyun yayıncılarından Shroud, Cyberpunk 2077'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni RPG oyununun neden GTA 5'i tahtından edemeyeceğine yönelik fikirlerini paylaşan Shroud, GTA 5'in herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta, video oyun tutkunları için oldukça hareketli geçti. CD PROJEKT RED'in yıllardır üzerinde çalıştığı "Cyberpunk 2077", pek çok tartışmayla birlikte piyasaya sürüldü. Oyuncular bugün bile oyundaki hataları tartışmaya devam ederken, dünya çapında nam salmış profesyonel bir oyuncu olan Shroud, Cyberpunk 2077 ilgili bazı dikkat çekici bulundu.

Tam olarak birbirlerine denk olmasa da Cyberpunk 2077, en çok GTA 5 ile karşılaştırıldı. Kimi oyuncular Cyberpunk 2077'nin GTA 5'in eline su bile dökemeyeceğini söylerken, kimi oyuncular da Cyberpunk 2077'nin daha heyecan verici olduğunu savundu. Bu tartışmaların kolay kolay bitmeyeceği aşikar olsa da Shroud, Cyberpunk 2077'nin neden GTA 5'i tahtından edemeyeceğini düşündüğünü açıkladı.

"Cyberpunk 2077'nin GTA 5'i tahtından indirme ihtimali var. Ama..."

Shroud, konuyla ilgili açıklamalarında Cyberpunk 2077'nin GTA 5'i tahtından edebilecek potansiyele sahip olduğunu ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemediğini söylüyor. GTA 5'in dünya genelinde bilinen bir oyun olduğunu belirten profesyonel oyuncu, büyükannesinin bile bu oyundan haberdar olduğunu, bir oyunla ilgili söylenebilecek en iyi şeyin de bu olabileceğini ifade ediyor. Kısacası Shroud'a göre GTA 5'in ünü, her şeye rağmen Cyberpunk 2077'nin çok önünde.

CD PROJEKT RED ekibinin gerçekten de harika olduğunu söyleyen Shroud, Cyberpunk 2077'nin mevcut halinin nakit para kazanmak için geliştirilmiş olduğunu ifade ediyor. Geliştirici ekibin isterse bunu değiştirebileceğini, ortaya muhteşem bir iş koyabileceğini belirten Shroud, ekibin şu ana kadar yaptığınınsa "insanların yüzlerce saat harcayabilecekleri, nispeten hızlı geliştirilmiş bir yapım" olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Shroud'a göre Cyberpunk 2077, "Yılın Oyunu" gibi bir unvanı da hak etmiyor.