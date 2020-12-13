PS4 Oyuncuları, Cyberpunk 2077'yi İade Etmek İstiyor

İlk olarak 2012 yılında duyurulan ve en sonunda bu sene çıkan Cyberpunk 2077'nin konsollardaki çıkışı biraz tatsız oldu. Birçok sorunla karşılaşan PlayStation 4 kullanıcıları, oyunu iade etmek istiyor.

Senenin merakla beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077, yaşadığı erteleme sürelerinin ardından en sonunda geçtiğimiz günlerde konsollar, PC ve bulut oyunculuk platformları için çıkış yaptı.

Ancak bu sene içerisinde birden çok kez ertelenen oyun, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında yıllardır bekleyen hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Oyun, Metacritic'te PC oyuncularından 6,6, PlayStation 4 oyuncularından 2,6 ve Xbox One oyuncularından 3,2 puan alabildi. Zaten bu puan dağılımına baktığımızda da oyunun hangi platformlarda kötü performans sergilediği görülebiliyor.

PlayStation oyuncuları, Cyberpunk 2077'yi iade etmek istiyor

PlayStation oyuncuları, Cyberpunk 2077 ile yaşadıkları kötü deneyim sonrasında oyunu iade etmek istiyorlar. Sony'nin ise PlayStation Store için bir geri ödeme politikası bulunmuyor. Ancak Push Square'de yer alan habere göre Sony, istisnai durumlarda oyuncuların zararını karşılayabiliyor.

Görünüşe göre Cyberpunk 2077'nin şu anki gidişatı da istisnai durumlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Reddit'teki cyberpunkgame subreddit'inde oyuncular, bu konuyla ilgili şikâyetlerini anlatırken bir PlayStation temsilcisi de bu konuda çok fazla şikâyet aldıklarını dile getirdi.

Oyun dünyasının gündemini takip ediyorsanız CD PROJEKT RED'in merakla beklenen oyununun PlayStation 4'te oyuncuları tatmin etmekten bir hayli uzak olduğunu duymuşsunuzdur. Oyunculardan gelen şikâyetlere göre oyun, standart PlayStation 4'te 720p çözünürlükte çalışıyor ve 15 fps'ye kadar düşebiliyor.

Hatta oyun PlayStation 4'te düzenli olarak çökmeler yaşarken çeşitli arayüz sonları ve hatalı görevler de oyuncuların kötü deneyimleri arasında yer alıyor. Bu sorunların farkında olan CD PROJEKT RED, oldukça sık bir şekilde yamalar yayınlıyor. Siz de oyunu PlayStation 4'te oynuyorsanız ve deneyiminiz çok kötüyse belki siz de Sony'den geri ödeme alabilirsiniz.

Peki, siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun bir kez daha ertelenmeli miydi? Yoksa nispeten daha az sorunla karşılaşılan PC'ye ilk önce çıkarıp iki, üç aylık bir gecikmenin ardından en azından daha az hatasız bir şekilde konsollara mı çıkarmalıydı?