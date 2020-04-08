Riot Games, daha önce Project A olarak bilinen ilk FPS taktik oyunu Valorant’ın kapalı beta sürümünü 7 Nisan itibarıyla açtı. Oyunu deneyimleyen isimlerden biri olan eski profesyonel CS: GO oyuncusu Mike “Shroud” Grzesiek, Valorant'ın CS: GO'ya kıyasla daha kolay olduğunu söyledi.

Dünya çapında fenomene dönüşen League of Legends ile tanıdığımız Amerikalı video oyun stüdyosu Riot Games, geçtiğimiz ay duyurduğu ilk birinci şahıs nişancı yani FPS oyunu Valorant’ın kapalı betasını dün itibarıyla Avrupa, ABD, Kanada, Rusya ve Türkiye'de kullanıma açtı.

Daha ilk günden CS: GO’nun elindeki tüm zamanların en yüksek eş zamanlı izleyici rekorunu kırmayı başaran Valorant, barındırdığı öğelerle e-spor ekosisteminde önemli bir yere sahip olacakmış gibi görünüyor. Şimdiden pek çok profesyonel CS: GO ve Overwatch oyuncusunu kendisine çeken yapım, tahmin edilenin de üstünde bir ilgi ile karşılaşmış durumda.

Valorant’ı kapalı beta sürümünü deneyimleyen eski profesyonel CS: GO oyuncusu Mike “Shroud” Grzesiek, Riot Games’in ilk FPS taktik oyunu hakkındaki görüşlerini takipçileri ile paylaştı. Shroud, 6 milyona yakın abonesi bulunan YouTube kanalında paylaştığı son videosunda, “Öldürme zamanı CS ile birebir. Hatta kolay görünüyor, çünkü oyun 1.6 gibi, son derece yumuşak ve basit. Duvarların üzerinde hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Oyundaki bu basitliğin rakipleri hedeflemeyi ve öldürmeyi çok kolaylaştırdığını söyleyen yetenekli CS: GO oyuncusu, özellikle Valorant’taki oyun mekaniğinin kafadan vuruşlara önemli oranda yardımcı olduğunu belirtiyor.

Valorant’ın kapalı betası ile ilgili paylaşılan tanıtım videosu

Shroud, başlangıçta Valorant'ı oynadığında, ajanların yetenekleri nedeniyle kafasının karıştığını söylüyor. CS: GO'ya kıyasla oyunun takip edilmesinin zor olabileceğini ifade eden Shroud, buna rağmen Riot Games’in harita tasarımlarında harika bir iş çıkardığını düşünüyor.

Oyunu genel olarak eğlenceli bulduğunu ifade eden eski profesyonel CS: GO oyuncusu, zamanla farklı yetenek ve özellikleri bulunan ajanları çok daha iyi kullandığını söylüyor. Türkçe dil desteği de bulunan Valorant’ın kapalı beta sürümüne katılmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Shroud'un Valorant hakkındaki görüşlerini paylaştığı video