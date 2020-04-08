Valorant, En Yüksek İzleyici Rekorunu Kırdı

League of Legends oyununun geliştiricisi Riot Games’in dün itibarıyla kapalı beta sürümünü başlattığı ilk FPS taktik oyunu Valorant, CS: GO'nun sahip olduğu tüm zamanların en yüksek eş zamanlı izleyici rekorunu kırmayı başardı.

Ekim 2009 tarihinde piyasaya çıkardığı League of Legends ile inanılmaz bir başarıya imza atan Kaliforniya merkezli oyun stüdyosu Riot Games, geliştirdiği ilk FPS taktik oyunu Valorant’ı geçtiğimiz ay içinde duyurmuştu.

Konusu ve mekan tasarımı itibarıyla hem Counter Strike hem de Overwatch’tan esintiler taşıyan Valorant, 5'e 5 olarak bölünen iki takım arasında oynanıyor. Birinci şahıs nişancı oyununlarında gördüğümüz temel özellikleri bünyesinde barındıran yapım, farklı yetenek ve özellikleri bulunan pek çok karaktere ev sahipliği yapıyor.

Yıllar süren çalışmalar sonunda Valorant’ın kapalı beta sürümünü, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere açan Riot Games, inanılmaz bir ilgi ile karşılaştı. Rakamlar yalan söylemez: Valorant, kapalı beta sürümü, sadece birkaç saatte CS: GO'nun elinde bulunan tüm zamanların en yüksek eş zamanlı izleyici rekorunu kırmayı başardı.

Valve’ın efsanevi FPS oyunu CS: GO, ELEAGUE Major: Boston 2018 şampiyonası boyunca 1,13 milyon eşzamanlı izleyiciye ulaşarak rekor kırmıştı. Henüz çiçeği burnunda olan Valorant ise Twitch'teki tüm akışlarda toplam 1,7 milyon izleyiciye ulaştı ve 20 yılı aşkın bir süredir sahnede olan ikonik yapım CS: GO’nun unvanını elinden aldı.

Ekim 2018’de Riot Games, rekortmen oyunu League of Legends’ın 10’uncu yılı şerefine "Project A" kod adlı bir FPS oyunu geliştirdiğini duyurmuştu. Test sürecinde oyunculardan geçer not alan oyun, pek çok kişi tarafından CS ve Overwatch gibi türünün lider yapımlarına meydan okuyabilecek kadar kaliteli bulunmuştu.

128-tick sunucuları, gerçek zamanlı hile tespit ve engelleme sistemi, performans optimizasyonu ve strateji tabanlı hikayesi gibi çeşitli özellikler, Valorant’a yönelik beklentiyi bir hayli artırdı ancak dün akşama kadar birine oyunun CS: GO'nun tüm zamanların en yüksek eşzamanlı izleyici sayısını kapalı beta sürümüne çıktığı gün geçeceğini söyleseydiniz, muhtemelen size deli gözüyle bakardı.

Oyunun kapalı betası şu anda Avrupa, ABD, Kanada, Rusya ve Türkiye'de kullanıma açıldı. Kapalı beta sürecine katılmak için Twitch hesaplarının Riot Games hesapları ile senkronize edilmesi gerekiyor. Valorant’ın kapalı beta sürümüne katılmak için burayı ziyaret edebilirsiniz. 2020 yazında piyasaya çıkacağı tahmin edilen FPS oyunu için PC sistem gereksinimlerine ise hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Valorant PC sistem gereksinimleri

Önerilen sistem gereksinimleri - 60 fps

İşlemci: Intel i3-4150

Grafik işlemcisi: Geforce GT730

Maksimum sistem gereksinimleri - 144 + fps

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz

Grafik işlemcisi: GTX 1050 Ti

Minimum sistem gereksinimleri - 30 fps

İşlemci: Intel i3-370M

Grafik işlemcisi: Intel HD 3000

PC donanım önerileri: