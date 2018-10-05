Sibirya Kurtlarının Neden Mavi Gözlü Olduğu Anlaşıldı

Embark adlı bir startup şirketi tarafından yürütülen bir araştırma sayesinde Sibirya kurtlarının gözlerinin neden mavi olduğu anlaşıldı.

Boston, Massachusetts ve Ithaca, New York'ta merkezleri bulunan Embark adında köpek DNA’sına yönelik çalışmalar yapan bir startup şirketi, Sibirya kurtlarının neden mavi gözlere sahip olduklarını nihayet çözmüş olabilir. Bu araştırma, insan olmayan bir model üzerinde uygulanan ilk tüketici genom araştırması olmasının yanı sıra köpek genomuna yönelik şimdiye kadar yapılmış en büyük ortak araştırma.

Görünüşe göre, Sibirya kurtlarının mavi gözlü olmalarının sebebi 18’inci kromozomda yatıyor. ALX4 geninin yanında bulunan 18’inci kromozom üzerinde gerçekleşen bir çoğalma ile mavi göz renginin oluşması arasında güçlü bir bağlantı olduğu keşfedildi. ALX4 geni, memelilerin göz gelişiminde önemli bir rol oynuyor; yani böyle bir bağlantının bulunması garip bir şey değil. Ayrıca, bu araştırmanın aynı genetiğin mavi gözlü olmaya eğilimli Avustralya çoban köpeklerinde de olduğunu keşfetmesi oldukça ilgi çekici.

Araştırma, Cornell Üniversitesi Veterinerlik Koleji ortaklığında yapıldı ve araştırmacılar, genetik olarak test edilmiş 6.070 köpeğe çalışmalarında yer verdiler. Köpeklerin sahipleri, köpeklerin fenotip (dış görünüş özellikleri) verilerini sağlayarak araştırmaya katkıda bulundular. Bu kadar geniş çaplı ve tüketici destekli bir inceleme daha önce hiç yapılmamıştı.