Sıcak çikolatayı sevenler bilir ki hiç beklemeden ilk yudumu aldığınızda BAM!, diliniz yandı. Peki neden sıcak bir kahve içerken değil de daha çok sıcak çikolatada bu kadar yanıyoruz?

İlk aklınıza gelen cevap sıcak çikolatanın daha sıcak olduğu yönünde olabilir ancak bu doğru değil. Kahve, çay, sıcak çikolata gibi içecekler genellikle 70-80 °C arasında servis ediliyor.

Sıcaklıklar benzerse sorun nerede?

Sıcak çikolatanın dokusu etkili bir faktör.

Sıcak çikolatanın kahveden daha yoğun ve kremsi bir dokusu var. Viskozite denilen yoğunluk da sıcak çikolatanın dilimizle daha fazla temas etmesine ve daha yavaş akmasına neden oluyor.

Kahve gibi daha ince yapılı içecekler ise dilimizin üzerinde hızla akıyor ve bu da yanma hissindeki yoğunluğu azaltıyor.

Isı tutma kapasitesi de işleri değiştiriyor.

İçerisindeki şeker, süt ve kakao yağı nedeniyle sıcak çikolata daha yüksek ısı tutma kapasitesine sahip. Bu da sıcak çikolatanın kahveden daha uzun süre sıcak kalması demek. Kahve daha hızlı soğuduğu için yanma riski de daha az ama çikolatadaki o ilk yudum, kremsi yapı nedeniyle dilimizi yakıyor.

Ne yapabiliriz?

Biraz daha beklemek tabii ki ilk yapılacak çözüm ama bunu hızlandırmak istiyorsanız kaşığınızı sıcak çikolatanın içerisinde bırakabilir veya klasik ama etkili olan üfleme yöntemini de deneyebilirsiniz.

Sonuç olarak eğer tüm zevkinizi kaçırmamak ve sıcak çikolatanın keyfini sürmek istiyorsanız ilk yudumu almadan önce tüm bu faktörleri göz önüne alarak biraz daha dikkatli olabilirsiniz.

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