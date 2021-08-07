Sihirbaz numaraları, geçmişten günümüze insanların ilgisini her zaman çekmiştir. Ancak insanlarda asıl merak uyandıran şeyse bu sihirbaz numaraları ardındaki gerçekler ve nasıl yapıldıkları olmuştur. Bu içeriğimizde en ünlü sihirbaz numaralarının ardındaki sırlara bakıyoruz.

Televizyon şovları, YouTube videoları veya canlı performanslar fark etmeksizin sihirbaz numaraları tarih boyunca her zaman ilgi çekmeyi başarmıştır. Öyle ki içinde bulunulan durum gereği o anda imkânsız gibi görünen bir olay, sihirbazın yalnızca tek bir parmak şıklatmasıyla gerçekleşir; ya da en azından biz öyle olduğunu zannederiz.

Peki, herkesi büyülemeyi başaran bu sihirbaz numaraları ardındaki gerçekler neler? Sihirbazlar, nasıl oluyor da pür dikkat izlememize rağmen her seferinde bizi şaşırtmayı başarıyor? Bu içeriğimizde sihirbaz numaraları ardındaki gerçeklere, evde yapabileceğiniz ufak sihir numaralarına ve en ünlü sihirbaz numaralarının nasıl yapıldığına yakından bakacağız.

Evinizde sizin de yapabileceğiniz sihirbazlık numaraları:

Lastik kalem hilesi

Manyetik kalem hilesi

Mıknatıs el hilesi

Bardağı yok etme hilesi

Ters kart hilesi

1. Lastik kalem hilesi

Pek çoğumuzun ilk okulda yaptığı bu numara, sihirbazlığın en klasik hilelerinden biridir. Kalemi köşesinden tutup salladığınızda, sanki tahta yerine lastikten yapılmış gibi bir görüntü ortaya çıkar. Bunu yapmak için usta bir sihirbaz olmaya gerek yok; yalnızca hızı ve tekniği tam olarak kavramanız yeterli. Bunun içinse kalemi elinize alarak biraz pratik yapmanız gerekiyor.

2. Manyetik kalem hilesi

Oldukça basit olan manyetik kalem hilesi, size tam karşıdan bakan birine oldukça inandırıcı gelebilir. Bu illüzyon numarası için gerekli olan tek şeyse bir kalem. Ayrıca bilekte kalemi tutturmak için bir kalem veya bileklik de izleyicinin dikkatinin dağılmasına yardımcı olabilir ancak şart değildir.

Numaraya öncelikle bir kalemi avuç içerisinde sıkıca tutarak başlıyoruz. Ardından diğer elimizi, kalemi tutan elin bileğinden sıkıca kavrıyor, işaret parmağımızla ise karşı açıdan görünmeyecek şekilde kalemi tutuyoruz ve illüzyon numarası tamamlanıyor. Ancak elimizi çekmek istersek, yukarıda da belirttiğimiz gibi bilekteki saat veya lastikten avuç içerisindeki kalemi tutan bir başka kalem daha gerekiyor.

3. Mıknatıs el hilesi

Birkaç kart ile yapılan bu numarayı sergilediğinizde seyirciler, "normal" oyun kartlarının sihirli bir şekilde elinize yapıştığını düşünecekler ancak elbette, kartlar hileli olacak. Bunun için yalnızca bir kartı, yukarıda görülecek şekilde tam ortadan, küçük bir parça parmaklarınızın arasında sıkıştırılabilecek şekilde kesmeniz gerekiyor.

Hileli olan bu kartı, kestiğiniz çıkıntıdan yüzük ve orta parmağınızın arasına sıkıştırıyorsunuz ve diğer kartları da bunun etrafında topluyorsunuz. Sonuç olarak kartlar, hileli kartın altında sıkıştığı için elinizi ters çevirseniz bile yer çekimine yenilip yere düşmüyor.

4. Bardağı yok etme hilesi

Bir şeyleri yok etmek, sihirbazların en klasik numaralarından biridir. David Copperfield gibi usta isimler Özgürlük Heykeli gibi devasa yapıları yok etse de biz işe ufak bir bardak yok etmeyle başlayalım. Bu numara için gerekli olan şeyler bir adet bardak, bir adet top (bozuk para veya bulabildiğiniz herhangi bir nesne de olur) ve bir de karton veya benzeri bir örtü.

Bu numara için ilk olarak topumuzu masaya koyuyor ve üzerine bardağımızı kapatıyoruz. Daha sonrasında kenarda duran kartonumuzla bardağı iyice çevreliyor ve görünmeyecek bir şekilde kapatıyoruz. Sonrasında bardağın şeklini alan kartonu yavaşça kaldırıyor, topun hâlâ orada olduğunu seyircilere gösteriyoruz; ancak tam bu esnada bardağı masanın kenarından yavaşça dizlerimizin arasına kaydırıyoruz ve bingo! Buradaki asıl olay ise seyircilerin dikkatini yeterince dağıtabilmek ve numarayı hızlı bir şekilde yapmakta yatıyor.

5. Ters kart hilesi

Klasik bir kart hilesi olan ters kart numarasında, yukarıdakilerin aksine dikkatlice uygulamanız gereken bazı adımlar bulunuyor:

Başlamadan önce destenin en altında kalan kartı, yüzü yukarı bakan tek kart olacak şekilde gizlice çevirin.

Desteyi açın ve izleyicinin bir kart seçmesini isteyin ancak en alttaki yüzü yukarı bakan kartın görünmemesine dikkat edin. İzleyiciden seçtiği kartı hatırlamasını ve sizin görmenize izin vermeden diğer herkese göstermesini isteyin.

İzleyiciler bununla uğraşırken desteyi elinizde ters çevirin. Bu sayede en üstteki kart hariç tüm deste sol elinizde yukarı bakacak şekilde toplanır.

Kartların ters çevrildiğini izleyicilere çaktırmamak için desteyi sıkı sıkı tutarak, seçilen kartı yüzü aşağı bakacak şekilde destenin ortasında bir yerlere yerleştirin.

Desteyi arka tarafınıza götürün ve bu sırada izleyicilere, kartı bakmadan bulacağınızı söyleyin. Bu sırada en üstteki kartı yukarı bakacak şekilde gizlice çevirin.

Ardından desteyi, yüzü aşağı dönük olan kartla karşılaşana kadar geçiştirin. Sonunda seçilen kartı bulun ve işi biraz şova dökerek seyircilere bunun seçilen kart olduğunu gösterin.

Evde yapamayacağınız büyük ölçekli sihirbazlık numaraları

Madeni parayı ısırarak ortadan ikiye ayırma numarası

Özgürlük Heykeli'ni kaybetme numarası

Bastonla havada duran adam numarası

1 doları 100 dolara çevirme numarası

Su üzerinde yürüme numarası

Kılıç yutma numarası

Asistanı ortadan ikiye ayırma numarası

1. Madeni parayı ısırarak ortadan ikiye ayırma numarası

Sihirbaz numaraları ardındaki gerçekleri hepimiz merak ederiz. Daha çok sokak sihirbazlarının kullandığı bu numaradaysa sihirbaz, izleyicilerin birinden bozuk para ister ve bunu ısırarak parçalayacağını söyler. Nitekim parayı veren kişi halktan biri olduğu için kimse paranın hileli olacağını düşünmez. Ancak sihirbaz aslında kendisine verilen parayı ısırmaz; bunun yerine aslında parçalanmış olan ancak daha önceden lastik veya benzeri bir mekanizmayla tutturulan bozuk parayı ısırır. Buradaki esas nokta ise paraları, izleyicilere çaktırmadan hızlıca değiştirmek.

2. Özgürlük Heykeli'ni kaybetme numarası

Özgürlük Heykeli, Amerika'nın bir işareti ve kıtadaki en ünlü anıtlardan biri. Böylesine devasa bir yapıyı ortadan kaldırmak ise her sihirbazın harcı değil. Bu nedenle David Copperfield'ın 1983 yılında yaptığı numara, hâlâ tarihin en iyi sihirbazlık numarası olarak kabul ediliyor.

Bu numarada Özgürlük Heykeli'nin önüne iki taraftaki platformlara tutturulmuş devasa bir perde koyuldu ve perde indiğinde anıt bir anda ortadan kayboldu. O dönem seyircileri heykelin kaybolduğuna ikna etmek için bir radar ekranı ve onlarca kamera dahi kullanılmıştı.

Sonradan sırrı açıklanan bu numaranın en büyük sırlarından biri gece vakti yapılmasıydı. Perde yukarı çekildikten sonra heykelin tüm ışıkları kapatıldı ve Copperfield ile seyircilerin üzerinde bulunduğu platform yavaşça hareket ettirilerek seyircilerin bakış açısı değiştirildi. Radar cihazlarına gelinceyse onlar zaten sahteydi ve yalnızca şovun dozajını artırmak için kullanılmıştı.

3. Bastonla havada duran adam numarası

En ünlü sihirbaz numaralarından biri olan bastonla havada duran adam numarası nasıl yapılıyor? Bu sihirbaz numarası, aslında tamamen bir illüzyondan ibaret. Buradaki mekanizma, çok iyi gizlendiği için bir baston gibi görünse de aslında hem zemine temas eden hem de illüzyonistin üzerine oturduğu ancak görünmeyen iki parça daha bulunuyor. Bu noktada illüzyonist bol elbiseler giyerek altındaki kısmı kapatırken, yerdeki kısımsa bir örtü veya süslemelerle dikkat çekilmeyecek şekle getiriliyor.

4. 1 doları 100 dolara çevirme numarası

Sırrı bildiğiniz zaman, 1 doları 100 dolara çevirmek aslında pek de büyük bir olay değil. Bu sihirbaz numarasında şovu yapan kişi, izleyiciden aldığı 1 dolarlık banknotu özel bir şekilde katlar ve sihirli sözcükleri söyledikten sonra 1 dolar, bir anda 100 dolar oluverir.

Bu sihirbaz numarasının nasıl yapıldığı ise aslında oldukça basit: Sihirbazda aslında daha önceden aynı yöntemle katlanmış olan bir 100'lük bulunuyor. Bu noktada sihirbazın yapması gereken tek şey ise seyirciden alıp katladığı 1 doları parmaklarının arasına saklamak ve önceden hazır olan 100'lük banknot ile hızlıca değiştirmek.

5. Su üzerinde yürüme numarası

Artık pek bir esprisi kalmayan bu sihirbaz numarası, bir dönemler tüm dünyayı kasıp kavuruyordu desek yanlış olmaz. Bu numarayı yapmak içinse suyun altına gizlenmiş şeffaf bir platform kullanılıyor. Burada şovun ne denli etkili olacağıysa sihirbazın pazarlama yeteneğine kalmış durumda.

6. Kılıç yutma numarası

Kılıç yutma numarası, en tehlikeli sihirbaz numaralarının başında geliyor. Burada herhangi bir hile olmadığı için acemilerin asla denememesi gerekiyor zira denemeler, istenmedik şekilde sonuçlanabilir.

Burada sihirbazların kılıcı sorunsuzca yutabilmelerinin nedeni ise gırtlak kaslarını yutkunmaya alıştırmaları ve vücutlarını boğazı ve midesi düz bir çizgi oluşturacak şekle getirmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca kılıcın her iki tarafının kör olduğunu da belirtmek gerekiyor.

7. Asistanı ortadan ikiye ayırma numarası

Sihirbazın asistanını ortadan ikiye ayırması, tarihin en eski sihirbaz numaralarından biridir. Profesyonel sihirbazların yapabileceği bu yüksek maliyetli numara için gerekli olan şeyler ortadan ikiye bölünebilen hileli bir kutu, bir testere, bir asistan ve seyircilerin görmediği, kutunun ayak kısmına gizlenmiş bir asistan daha.

Bu numarada sihirbaz, asistanını seyircilere tanıttıktan sonra kutunun içerisine girmesine yardım eder. Asistan, başı açıkta kalacak şekilde kutunun içerisine girdikten sonra, kutunun ayak kısmına daha önceden gizlenmiş olan diğer asistan ise ayaklarını kutudan dışarıya çıkarır ve dışarıdan bakıldığında kutu içerisinde sanki tek bir kişi varmış izlenimi yaratılır. Sonrası malumunuz: Sihirbaz kutuyu keser, şovunu yapar ve sonra asistanı tekrar birleştirir.