Konami'nin korku oyunu Silent Hill f'in ilk fragmanı yayımlandı. Oyun, seride ilk defa ABD yerine 1960'lı yılların Japonya'sında geçecek.

Silent Hill serisinin yeni oyunu Silent Hill f resmen tanıtıldı. İlk kez Japonya'da geçecek olan oyun, oyuncuları 1960'lı yılların karanlık atmosferine götürecek.

Konami, iki yıl önce duyurup uzun süre sessiz kaldığı Silent Hill f için sonunda ilk fragmanı paylaştı. Merakla beklenen oyun, yayınlanan fragmanla birlikte ilk detaylarını da ortaya çıkardı. İşte Silent Hill f hakkında bilmeniz gerekenler!

Silent Hill f ilk kez Japonya'da geçecek

Oyunun geliştiricisi, daha önce Resident Evil ve Final Fantasy gibi büyük projelerde görev alan Tayvanlı stüdyo NeoBards Entertainment olacak. Silent Hill f, stüdyonun tamamen kendi başına üstlendiği ilk büyük oyun projesi olarak karşımıza çıkıyor.

Silent Hill f, önceki oyunlardan farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri yerine Japonya'da geçecek. Oyunda Shimizu Hinako isimli genç bir kızın hikâyesi anlatılacak. Hikâyeye göre Hinako'nun yaşadığı kasaba, aniden yoğun bir sisle kaplanarak korku dolu olayların merkezine dönüşüyor. Oyuncular ise kasabadaki bulmacaları çözerek ve yaratıklarla mücadele ederek hikâyeyi ilerletecek.

Silent Hill serisinin yapımcısı Motoi Okamoto, yeni oyunun temel konseptini "korkunun içindeki güzellik" olarak tanımladı. Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Beklenen fragman: