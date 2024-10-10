KONAMI'nin geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Silent Hill 2 Remake için şimdiden birçok karakter modu geliştirilmiş durumda.

Silent Hill 2 Remake kısa bir süre önce piyasaya sürüldü ve oyun severlerle buluştu. Henüz yeni çıkmasına rağmen oyun şimdiden birçok kişi ve eleştirmen tarafından beğenilmiş durumda fakat asıl ilginçlik, mod yapımcılarının da hızla harekete geçerek karakter değiştirme modlarını oyuna eklemeye başlamalarında yatıyor.

Silent Hill 2 Remake'e CJ eklendi

Birçok popüler oyunda olduğu gibi Silent Hill 2 Remake için de ilk yapılan modlardan biri Grand Theft Auto: San Andreas'tan tanıdığımız CJ'i ana karakter olarak oyuna ekleyen bir mod oldu. Ne yazık ki CJ'in karakter modeli beklenen kadar detaylı değil.

San Andreas'ta kullanılan orijinal modelin aynısı kullanıldığı için, CJ’in yüzü bulanık ve vücudu garip bir parlaklıkla kaplanmış durumda. Yine de bu tuhaf görünüm, CJ’in kendine has tarzını korumaya devam ediyor ve Silent Hill'in karanlık atmosferine bir şekilde uyum sağlıyor.

CJ'in yanı sıra Leon ve orijinal James de var

Tabii modların CJ ile sınırlı kaldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. SpiritHun, CJ'in ardından Resident Evil serisinden tanıdığımız Leon Kennedy'yi de oyuna ekledi. Resident Evil 4'ün başrolü olan Leon, şimdi Silent Hill’in dehşet verici dünyasında kendine yer bulmuş durumda.

Bunun yanı sıra daha klasik bir deneyim arayan oyuncular için de mod seçenekleri mevcut. NorskPL adlı bir mod yapımcısı, oyunun 2001’deki orijinal versiyonundaki James Sunderland modelini kullanarak, Silent Hill 2 Remake'te James'in orijinal hâliyle oynamayı mümkün kılan bir mod geliştirdi. Bu mod, yeni versiyondaki karakterin fazla modern ve "yakışıklı" olduğunu düşünen oyuncular için nostaljik bir seçenek sunuyor.

Peki siz Silent Hill 2 Remake'i oynama fırsatı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.