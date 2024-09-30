Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan Kaliforniya'da tartışılan yapay zekâ düzenlemesi veto edildi. Google, OpenAI ve Meta'dan mühendisler, böyle bir düzenlemeyi istemiyorlardı.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan Kaliforniya'nın yapay zekâ ile ilgili bir yasal düzenlemesinden bahsetmiştik. OpenAI, Google ve Meta gibi şirketlerde çalışan bazı mühendisler, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmemesi gerektiğini savunuyorlardı.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yasa tasarısı ile ilgili nihai kararını verdi. Vali Newsom, tasarıyı veto etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Gavin Newsom, bu tür bir düzenlemenin yenilikçi teknolojiler geliştirilmesini engelleyebileceğini, hatta teknoloji devlerinin Kaliforniya'dan ayrılmaya karar verebileceklerini söyledi. Tasarı, bu nedenlerden ötürü veto edilmiş oldu.

Güvenlik testleri ve resmî denetim zorunlu olacaktı

"SB 1047" olarak anılan düzenleme, yapay zekâ teknolojilerine yönelik bazı zorunluluklar getiriyordu. Bu bağlamda; geliştirilen bir teknoloji güvenlik testlerine girecek, resmî olarak denetlenecekti. Ayrıca geliştirilen teknolojinin "tehdit hâline gelmesi" hâlinde kapatılma olasılığı da gündemde olacaktı. Vali Gavin Newsom'un veto kararı ile sektör çalışanlarının tepki gösterdiği düzenleme, şimdilik rafa kalkmış oldu.

Yapay zekâ sektörüne yönelik yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu, herkesin kabul ettiği bir durum. Ancak söz konusu düzenlemelerin çizeceği çerçeve, uzun bir süre daha tartışılacak gibi görünüyor. Bakalım politika yapıcılar, "SB 1047" yerine nasıl bir düzenleme hazırlayacaklar...