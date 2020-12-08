3 Gün Sürecek SİMURG Kişisel Gelişim Zirvesi Bugün Başlıyor

10 Aralık tarihine kadar YouTube üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınlar ile devam edecek SİMURG Kişisel Gelişim Zirvesi, bugün başlıyor.

Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yer alacağı SİMURG Kişisel Gelişim Zirvesi, 8-9-10 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

“Herkesin içinde bir Simurg (Zümrüdü Anka kuşu) vardır” diyen Yalova Üniversitesi, bu hikayeden yola çıkarak kendi dünyamıza, kendi benliğimize doğru olan yolculuğumuzu bu zirvenin sonunda tamamlayabileceğimizi öne sürüyor.

Geçtiğimiz yıl 300’ü aşkın katılımcısıyla ilk kez gerçekleştirilen SİMURG Kişisel Gelişim Zirvesi, bu yıl pandemi şartları nedeniyle Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü YouTube kanalında canlı yayınla gerçekleştirilecek. Etkinlik sonunda katılan herkese sertifika ve gerçekleştirilen çekilişler neticesinde de çeşitli hediyeler verilecek. Herkesin katılımına açık olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için yalovaemk.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.