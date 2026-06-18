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Sinema Biletlerine Çok Sevindirici Düzenleme Geldi: %70'e Varan İndirim Sunulabilecek!

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Bakanlık, sinema biletlerine yeni düzenleme getirdi. Artık %70'e varan indirimli biletler sunulabilecek.

Sinema Biletlerine Çok Sevindirici Düzenleme Geldi: %70'e Varan İndirim Sunulabilecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her alanda olduğu gibi sinema konusunda da bilet fiyatları son yıllarda iyice yükselişe geçmişti. Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinemaseverleri çok mutlu edecek yeni düzenlemeler geldi. Bu düzenlemeler, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Gelen yeni düzenleme ile birlikte artık “film özel bileti” ismi verilen bir sistem göreceğiz. Bu sistem sayesinde de artık biletleri çok daha uygun fiyata alma şansınız oluşacak.

İçerikten Görseller

Sinema Biletlerine Çok Sevindirici Düzenleme Geldi: %70'e Varan İndirim Sunulabilecek!
seima

%70’e varan indirimler sunacak

seima

İlk olarak bu sistemin ne olduğunu açıklayalım. Film özel bileti, belli filmler için sunulan kampanyalı biletler olacak. Önceden sadece yalnızca sinema salonu işletmecileri indirimli bilet satabiliyordu. Artık yapımcılar, kendi filmlerine özel olarak %70’e varan oranda daha uygun bilet satabilecek.

Bunların yanı sıra seyirciye, güne ve seansa göre değişen indirimli bilet uygulamaları da olacak. Bazı seyircilere %40, bazılarına %50 indirim sunulabilecek. Ayrıca internetten alınan biletlerde ek %10 indirim imkânı da olacak. Bu kampanyaların ülke genelinde katılım gösteren salonlarda geçerli olacağını belirtelim.

%40 indirimli biletler

  • Öğrenci
  • Halk günü
  • Belirli yaş ve üzeri kişiler
  • Kamu meslek grupları

%50 indirimli biletler

  • Engelli
  • Şehit yakını ve gaziler
  • Sabah seansları
  • Kurum ve izleyici özel biletleri
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