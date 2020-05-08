Koronavirüs Vakasının Görülmediği Tek Kıta: Antarktika

Dünyanın en soğuk yeri olan Antarktika'da şimdiye kadar koronavirüs vakası görülmedi. Çoğunlukla araştırmacılardan oluşan 5 bin kişinin yaşadığı kıta, salgında dünyanın en güvenli yeri oldu.

Koronavirüs salgını, bölgeye yanaşan cruise gemilerinin seferlerini bitirmek üzere olduğu bir zamanda çıktığı için Antarktika kıtasına ulaşamadı. Kışın da gelmesiyle birlikte kıtanın dünyayla bağlantısı tamamen kesildi.

'Burada Yaşadığımız İçin Müteşekkiriz'

Burada yaşayan kişilerden biri olan Anvers Adası'ndaki ABD üssü Palmer İstasyonu'nun koordinatörü Keri Nelson, CNN Televizyonu'na "Burada olduğu için mutlu olmayan bir kişinin bile olduğunu sanmıyorum" dedi.

Nelson, "Bazı insanlar evlerine dönmeye hazır. Sevdikleri insanlara yardım etmek, tarihin bu döneminde insanlara başka yollarla yardımcı olmak için. Ama hepimiz hem hastalık hem de hastalığın sağlık ve yaşam tarzına hiçbir etkisinin görülmediği böyle bir yerde yaşadığımız için müteşekkiriz" diye konuştu.

Nelson, 2007'den beri yaz ve kış sezonlarında burada çalışıyor. Dünyanın geri kalan kısımlarından tecrit edilmiş halde yaşayan Nelson, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Ocak ayının başında Çin'den salgınla ilgili ilk haberler gelmeye başladığında durumun ciddiyetinin farkında olmadıklarını belirten İngiliz Rothera Araştırma İstasyonu'nda rehber olarak çalışan 29 yaşındaki İskoçya vatandaşı Robert Taylor ise, "Ailem, özellikle de büyükannem için endişeleniyorum. Sanki Ay'dasınız ve aşağı bakıyorsunuz. Ne olup bittiğini görebiliyorsunuz ama çok uzaktasınız" dedi.

Turistlerin İlgisi Yoğun

Son yıllarda turistlerin ilgi odağı olan Antarktika'nın Uluslararası Tur Operatörleri Birliği'nin verilerine göre 2018-19 sezonunda kıtayı 56 bin 168 kişi ziyaret etti. Bu bir yıl öncesine göre yüzde 40'lık bir artışı gösteriyor.

2019-2020 sezonunda kıtayı 78 bin 500 kişinin ziyaret etmesi beklenirken, salgın nedeniyle bu yıl tüm ziyaretler iptal edildi. Kıtanın turizm sezonu kasım ila mart ayları arasında.

15 Mart'ta yola çıkan Yeni Zelanda ve Avustralyalı turistleri taşıyan bir cruise gemisi, nisan ayı başlarında Uruguay açıklarında 217 kişiyle mahsur kalmıştı. Mürettebat ve yolcuların yüzde 60'ının koronavirüse yakalandığı gemiden bu zamana kadar sadece durumu ağır altı kişi tahliye edildi.