İstanbul Polisi, Dronelarla Koronavirüs Uyarısı Yapıyor

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan polis droneları, meydanda bulunan vatandaşlara koronavirüs uyarısı yapıyor. Önce yaklaşıp kendisini tanıtan drone, ardından da salgın nedeniyle evlerden çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Robot teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren dronelar, bugün pek çok alanda kullanıyor. İnsanlar, bu ürünleri kişisel hobileri için kullanabilirken yetkililer de çeşitli uygulamalar için dronelardan faydalanabiliyorlar. Şimdiyse İstanbul polisi, droneları kullanarak ilginç ancak akılda kalıcı bir uygulama gerçekleştirdi.

Bildiğiniz üzere tüm dünya şu sıralar, koronavirüs belası ile baş etmeye çalışıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan salgın, hayatı son derece olumsuz etkiliyor. Virüsten korunabilmek için sosyal izolasyon gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ancak bazı vatandaşlarımız, yetkililerin uyarılarına kulak asmadan sokaklarda dolaşmaya devam ediyorlar. İstanbul polisi, bu vatandaşları uyarmak için droneları kullanıyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Selçuk Şamiloğlu, fotoğraf çekmek için gittiği Sultanahmet Meydanı'nda polisin drone'lu uygulaması ile karşılaştı. Şamiloğlu'na yaklaşan bir drone, "Ben polis drone'uyum. Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derece önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." uyarısında bulundu. Yaşanan o anlarda çekilen video, kamuoyu ile de paylaşıldı.

Sultanahmet Meydanı'na giderseniz, büyük bir ihtimalle karşılaşacağınız bu polis drone'unun üzerinde termal kameraların da olduğu ifade ediliyor. Bu termal kameralar, uçuş sırasında riskli gördüğü bir kişi olursa, bu kişiyi 112'ye ekiplerine bildiriyor.

Koronavirüs uyarısı yapan polis drone'unun videosu