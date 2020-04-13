İstanbul Polisi, Çatıya Çıkan Gençleri Drone ile Uyardı

İstanbul'da drone ile sokağa çıkma yasağı ihlallerini tespit eden polis ekipleri, ilginç bir olayla karşılaştılar. Sultanbeyli'de yaşanan olayda bir grup genç, evlerinin çatısına çıkıp vakit geçirirken polis drone'u aracılığıyla uyarıldılar.

Koronavirüs salgını hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde yayılmaya devam ediyor. Salgını kontrol altına alıp bu beladan kurtulmak isteyen yetkililer, her geçen gün yeni tedbirler alıp sosyal izolasyonu sağlamaya ve COVID-19 hastalığının yayılma hızını düşürmeye çalışıyorlar. Hatta bu bağlamda geçtiğimiz hafta sonu, ülkemizdeki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Geçtiğimiz hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı, şehirleri adeta hayalet bölgelere dönüştürdü. Öyle ki sokaklarda sadece kısıtlı bir çalışan kitlesi ve kolluk kuvvetleri vardı. Polisler hem karadan hem de havadan sokağa çıkma yasağı ihlallerini tespit ederken, yasağa uymayan vatandaşlara da gerekli cezai işlemi uyguladılar. Elbette bu süreç içerisinde, bazı ilginç olaylar da gerçekleşti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bir ilginç olay da, İstanbul'da gerçekleşti. Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dronelu uygulama yaparken bir grup gencin çatıda olduğunu fark ettiler. Söz konusu gençler, çatıda vakit geçirirken sosyal mesafe kurallarını da hiçe saymışlardı. Duruma müdahale eden polis ekipleri, gençlerin yanına yaklaştırdıkları drone ile sözlü uyarıda bulundular.

"Çatıda ne işiniz var?"

Polisler, çatıdaki gençlerin yanına yönlendirdikleri dronela, "Gençler şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" uyarısı yaptı. Bu uyarı üzerine çatıyı terk etmeye başlayan gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." serzenişinde bulundular.

Çatıda polis drone'una yakalanan gençlerin videosu