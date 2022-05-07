Günlük hayattaki bazı alışkanlar sizleri daha sinirli yapabiliyor. Peki nedir bu alışkanlıklar? Gelin yakından göz atalım…

Günlük hayatımızda yaşanan olayların herhangi birinde sinirlenmek oldukça normal. Örneğin yoğun trafik, gereksiz sohbetler, banka ya da başka bir yerlerde sıra beklemek hepimizin sinirini eminiz ki bozuyordur.

Ancak bunlar dışında mevcut alışkanlıklarımızın da sinir bozukluğuna sebep olabildiğini biliyor muydunuz? Yapılan son araştırma, insanların sinirini daha çok bozan alışkanlıkları ortaya koyuyor. Aşağıdaki listede yer alan davranışlarınız var ise, en azından daha sakin bir gün geçirmek için bunlardan vazgeçebilirsiniz.

Neredeyse hepimizin durduk yere sinirleri bozulabiliyor, peki neden?

Günlük hayatımızda iş, okul, sosyal çevreden kaynaklanabilen durumlarda strese girebiliyoruz ve bu da sinirlerimizin bozulmasına sebep olabiliyor. Bazen de bu gibi durumlara gerek kalmadan, oturduğumuz yerde sinir patlaması yaşayabiliyoruz.

Peki bunun sebebini hiç düşünmüş müydünüz? Adeta hepimizi patlamaya hazır bir bombaya çeviren bu sinir seviyesindeki artışın sebeplerini çok da uzakta aramamız gerek. Birçoğumuzun normal bir yaşam ritüeli haline getirdiği 4 madde, aslında bizleri daha sinirli bir insan haline getirebiliyor.

Tüm gün evde kalmak canınızı iyice sıkıyor olabilir

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre bütün gün evde kalmak sinir bozan alışkanlar arasında yer alıyor. Ruh halinize olumsuz olarak yansıyan bu davranış, insanların daha sinirli olmasına neden oluyor.

Boulder Colorado Üniversitesi'ndeki Uyku ve Kronobiyoloji Laboratuvarı müdürü Kenneth Wright, mümkün ise ideal olarak sabahları 45 dakika dışarı çıkılması gerektiğini belirtiyor.

Öğle yemeğini atlamak, beslenme alışkanlığınızın bozulmasına sebep oluyor

Bütün günü evde geçirmenin yanı sıra yine sinir bozan etkenlerden önemli bir davranış daha var. Uzmanlara göre öğle yemeğini atlamak, sağlıksız beslenme alışkanlığının bir parçası olarak görünüyor ve insan üzerinde ruhsal bozukluklara neden olabiliyor.

Kan şekeri ve beslenmedeki dengesiz gidişatın da sinir bozukluğuna neden olduğu belirtildi. Dolayısıyla yemek öğünlerine dikkat edip, özellikle de öğle yemeğini atlamamakta fayda var.

Telefonda uzun süre vakit geçirme

Sinir bozukluğuna neden olan alışkanlıklardan bir diğeri de telefonlarla sık sık uğraşmak. Günümüzde çoğu kullanıcı sürekli olarak telefonlarıyla vakit geçirirken, bunun konsantrasyon bozukluğu ve bunalmaya sebep olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan uyumadan önce izlediğiniz duygusal film, dizi ya da herhangi bir video da sinir bozukluklarına neden olabiliyor. Uzmanlar gece yatmadan önce iç karartıcı içeriklerin izlenmemesi gerektiğini tavsiye ediyor. Hatta akşam 18.00’dan sonra haber ve sosyal medya kullanılmasının azaltılması da öneriler arasında.

Özellikle yatmadan önce alkol tüketmek, sinirlerinizi gerebilir

Son olarak olumsuz etki yaratan etkenlerden biri de alkol. Uzmanlar, uyuma saatine yakın bir sürede alkol almanın yanlış bir davranış olduğunu söylüyor. Eğer geceleri uyumadan önce alkol tüketiyorsanız bu, sinir bozukluğuna neden olabilir.

Tabii alkolün tek zararının sinirlerimize olmadığını hatırlatmak da fayda var. Uzmanlar her fırsatta bu konuda uyarılarda bulundukları gibi, bu konuda da alkol tüketimini es geçmiyorlar.