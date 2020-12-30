Sınır Kapılarında PCR Test Kontrol Uygulaması Başladı

Türkiye'ye yurtdışından gelen turistlere ve Türk vatandaşlarına son 72 saatte negatif PCR testi zorunluluğu getirildi. Karar, 28 Aralık'ta uçakla gelen yolculara, 30 Aralık gecesi de kara ve deniz yoluyla gelenlere uygulanmaya başlandı. Test yaptırmayıp da karantina sürecini kabul etmeyen insanlar, ülkelerine geri gönderildi.

Covid-19 kapsamında Türkiye’de önlemler alınmaya devam ediyor. Bulunduğumuz hafta içerisinde bu önlemlere bir yenisinin daha ekleneceği, yurtdışından gelen insanlara PCR testi zorunluluğu getirileceği açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık tarihinden itibaren uçakla yurtdışından gelenlere, 30 Aralık tarihinden itibaren de deniz ve kara yolu aracılığıyla gelenlere negatif PCR testi zorunluluğu getirileceğini açıklamıştı. Dün, gece yarısı itibariyle sınır kapılarında PCR testi kontrolleri yapılmaya başlandı. PCR testi yaptırmayan kişilerin bazıları ülkelerine geri gönderilirken, bazıları da ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alındı.

PCR testinin son 72 saatte yaptırılması gerekiyor

Covid-19 salgınını hafifletmek için, yurtdışından gelen yolculara son 72 saatte negatif PCR testi zorunluluğu getirildi. Karar, 28 Aralık’ta hava yolu ile ulaşım sağlayan yolculara uygulanmaya başlarken, dün gece yarısı itibariyle sınır kapılarında da uygulanmaya başlandı.

Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Bulgaristan’dan gelen turistlere ve Türk vatandaşlarına pasaport kontrolü sırasında PCR testi sorgulaması yapılmaya başlandı. PCR testi negatif çıkmayan ya da hiç test yaptırmayan kişiler, ya ülkelerine geri gönderildi ya da ikamet edecekleri adreste karantinaya girmeyi kabul etti.

Uygulama başladıktan hemen sonra ülkeye giriş yapmak isteyen Mustafa Halit, Bulgaristan’a geri gönderilmesi sonucunda şu sözleri dile getirdi; "Testsiz giriş hakkımızı dakikalarla kaçırdık. Test istedikleri için şu an geri dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Bulgaristan'a geri dönüyoruz."