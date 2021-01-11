Sinovac Aşısının Etkinlik Oranı: 3 Ülke, 3 Farklı Oran

30 Aralık günü Türkiye'ye gelen Sinovac'ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının etkinlik oranlarının farklı ülkelerde farklı sonuçlar verdiği ortaya çıktı. Aşının etkinlik oranı Türkiye'de, Brezilya'da ve Endonezya'da farklı çıktı.

Dünya genelinde 1,9 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı; Türkiye, Brezilya ve Endonezya gibi ülkeler tarafından sipariş edilmişti. Aşının 3 milyon dozu da 30 Aralık'ta ülkemize gelmişti.

Sinovac tarafından geliştirilen aşının etkinlik oranları farklı ülkeler tarafından farklı oranlarda açıklandı. BirGün'de yer alan habere göre Endonezya, Sinovac'ın aşısının faz 3 sonuçlarını açıkladı. Buna göre aşının Endonezya'daki etki oranı %65,3 olarak açıklandı.

Sinovac'ın aşısının etkinlik oranı farklılık gösteriyor

Endonezya, Sinovac tarafından geliştirilen aşıya onay veren ülkeler arasında bulunuyor. Ülkenin Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Penny K. Lukito, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gerekli görülen %50 etkinlik oranının üstünde olduğu için aşıya onay verdiklerini dile getirdi.

Aşının ülkemizdeki ara sonuçlarında etkinlik oranı %91,25 olarak açıklanmıştı. Brezilya'da ise bu oranın %78 olduğu belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Brezilya'daki %78 etkinlik oranının orta şiddetteki vakalara ait olduğunu söylemişti. Koca, ağır vakalarda bu etkinlik oranının %100'e çıktığını dile getirmişti.

Sinovac, aşıyla ilgili son raporlamayı yapmak için Endonezya, Türkiye ve Şili'de süren testlerin sonuçlarını bekliyor. Ülkemizde Sinovac'ın aşısını yaptıran Doç. Dr. İlyas Yolbaş'ta ciddi bir yan etkiye rastlanmamış ve Yolbaş'ın 3 haftanın sonunda yeterli düzeyde antikor oluşturduğu tespit edilmişti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında ülkemizdeki aşılama çalışmalarına perşembe veya cuma günü başlanacağını söyledi.