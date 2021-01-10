Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den Koronavirüs 3. Dalga Açıklaması

Yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında koronavirüse dair alınacak kararlar merakla beklenirken, NTV'nin canlı yayınına konuk olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tedbirlerin devamlılığı ve dünya genelinde beklenen 3. dalga ile ilgili konuştu.

Sonbaharda yükselişe geçen vaka sayıları ile birlikte, hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde koronavirüste ikinci dalga alarmı verilmiş ve pek çok ülkede alınan tedbirler artırılmış; yeni kısıtlamalar uygulamaya konmuştu.

Henüz ilk dalgayı yaşarken geleceğini bildiğimiz ikinci dalga, yaz aylarında azaltılan tedbirler sonrası ne yazık ki çok daha yüksek vaka sayılarıyla geldi ve ülkemiz de bu durumdan oldukça kötü etkilendi. Yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı arttı, hasta ve ölüm sayıları salgın başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

Alınan önlemler etkisini gösterdi, sayılarda düşüş başladı:

İkinci dalganın etkilerini göstermesi sonrası bir dizi yeni önlem alındı, sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından gelen açıklamalar ise bu tedbirlerin etkisini göstermeye başladığı yönünde.

NTV'ye konuk olarak konu hakkında açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de alınan önlemlerin etkisinin görülmeye başladığını, hastanelerin doluluk oranlarının rahatlamaya başladığını söyledi. Ancak Tevfik Özlü, kapıda bekleyen 3. dalgaya dikkat çekerek tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

'Yeni varyant koronavirüs ile ilgili önümüzü göremiyoruz':

Tevfik Özlü, İngiltere'de ortaya çıkan ve çok daha hızlı bulaşan yeni varyant ile ilgili önlerini göremediklerini belirterek tam olarak nasıl bir ilerleyiş olacağını öngörmelerinin zor olduğunu ifade etti.

Bu daha bulaşıcı mutasyon geçirmiş koronavirüsün de etkisiyle koronavirüste 3. dalganın beklendiğini söyleyen Tevfik Özlü, tüm bunlar göz önünde bulundurularak alınan tedbirlerin devam etmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.