Sinovac, geçtiğimiz günlerde resmi web sitesini Türkiye'deki internet kullanıcılarının erişimine neden kapattığını açıkladı. Yetkililerin açıklamalarına göre söz konusu erişim engelinin nedeni, Türk hackerların web sitesine yapmış olduğu saldırıydı.

Türkiye’nin koronavirüs aşısını ithal ettiği Sinovac şirketinin resmi web sitesi, geçtiğimiz günlerde Türk hackerlar tarafından saldırıya uğramıştı ve sonrasında web siteye Türkiye üzerinden erişim sağlanamamaya başlanmıştı.

Sinovac, nihayet konuyla ilgili olarak bir resmi açıklamada bulundu ve resmi web sitesini Türkiye’nin erişimine neden kapattığını açıkladı. Sinovac’ın açıklamasına göre sitenin erişime kapatılma nedeni, tahmin edildiği gibi Türk siber korsanların web siteye olan saldırısı oldu.

Sinovac: Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır

Odatv’ye konuşan Sinovac yetkilileri, “Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır.” ifadelerini kullanarak hem web sitenin Türkiye’den erişime kapanma nedenini hem de sitenin yeniden erişime açılmış olduğunu açıkladılar.