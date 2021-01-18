Türkiye’nin koronavirüs aşısını ithal ettiği Sinovac şirketinin resmi web sitesi, geçtiğimiz günlerde Türk hackerlar tarafından saldırıya uğramıştı ve sonrasında web siteye Türkiye üzerinden erişim sağlanamamaya başlanmıştı.
Sinovac, nihayet konuyla ilgili olarak bir resmi açıklamada bulundu ve resmi web sitesini Türkiye’nin erişimine neden kapattığını açıkladı. Sinovac’ın açıklamasına göre sitenin erişime kapatılma nedeni, tahmin edildiği gibi Türk siber korsanların web siteye olan saldırısı oldu.
Sinovac: Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır
Odatv’ye konuşan Sinovac yetkilileri, “Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır.” ifadelerini kullanarak hem web sitenin Türkiye’den erişime kapanma nedenini hem de sitenin yeniden erişime açılmış olduğunu açıkladılar.
Erişim engeli getirildiği sırada Sinovac’ın resmi web sitesine girmeye çalıştığınızda “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor” uyarısı ile karşılaşıyordunuz. Ancak an itibarıyla sinovac.com’a Türkiye’den de erişim sağlamak mümkün.