Geçtiğimiz günlerde Türk hackerlar tarafından hacklenen Sinovac şirketinin web sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor. Web sitesine erişimde yaşanan sıkıntının, geçtiğimiz günlerde yaşanan bu hack olayıyla bir ilgisi olabileceği düşünülüyor.

Koronavirüs aşısı üreten Sinovac'ın internet sitesi, geçtiğimiz günlerde Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklenmiş, sitenin girişindeki görsel bölümüne hacker grubunun logoları eklenmiş ve bazı çeşitli mesajlar yayınlanmıştı. Sinovac, internet sitesini kısa süre içerisinde geri alsa da olay özellikle sosyal medyada gündem olmuştu.

Çin merkezli Sinovac şirketi, Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısını üretmesiyle tanınıyor. Şirketi bu kez gündeme getiren olay ise resmi web sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor olması oldu. VPN kullananların siteye sorunsuz bir şekilde giriş yapabilmesi ise dikkat çekti. Türkiye'den web sitesine erişim yapılamamasının, geçtiğimiz günlerde yaşanan hack olayıyla ilgisi olabileceği düşünülüyor.

Sinovac'ın web sitesine Türkiye'den erişilemiyor:

Çin merkezli Sinovac'ın web sitesine Türkiye'den giriş yapmak isteyenler, "IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!" uyarısı ile karşılaşıyor. Konuyu gündeme getiren HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, söz konusu erişim engelini bugünkü köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de aşıları yapılmaya başlanan Sinovac’ın internet sitesine girip, hem Türkiye’deki durumla ilgili neler duyurduklarını, hem de faz 3 çalışmaları yürütülen diğer ülkelerdeki (Endonezya ve Brezilya) son gelişmeleri öğrenmek istedim. Ancak çok ilginç bir durumla karşılaştım.

Sinovac, şu anda aşılarını uygulayan tek ülke olan Türkiye’ye sitesinin internet erişimini engellemişti.

Şaka yapmıyorum.

Sinovac’ın resmi internet sitesi olan Sinovac.com adresine girdiğiniz zaman karşınıza 'Your ip is not allowed to visit this website' yazısı çıkıyordu.

Yani bu internet sitesi sizin ip adresinizin erişimine kapalıdır yanıtı veriliyordu.

(Yine bu firmaya ait olduğunu umduğum sinovacbio.com adresine girdiğim zaman ise firmanın Covid-19’a karşı aşı ürettiği ile ilgili bir bilgiye rastlayamadım. Sadece R and D bölümünde corona aşısı üretme çalışmaları vardır diye tek satır var.)

En önemli ürünü şu anda sadece Türkiye’de kullanılan bir firma, internet adresini Türkiye’den erişime niye kapar?

Herhalde firmanın Türkiye distribütörü bir yanıt verecektir."

Sinovac'ın web sitesine ülkemizden neden erişilemediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.