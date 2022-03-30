Dan Brown’un çok satan kitabı Da Vinci Şifresi’ni okumadıysanız en azından filmini izlemiş ve Sion Tarikatı adı verilen gizli örgütle tanışmışsınızdır. Bin yıllık bir tarihi olduğu ve Avrupa’da dönen her türlü dümende parmakları olduğu iddia edilen Sion Tarikati nedir, nasıl ortaya çıktı ve en önemlisi gerçek mi gelin yakından bakalım.

Dünyanın en çok satan kitapları listesindeki yerini hala korumayı başaran Dan Brown imzalı Da Vinci Code, Türkçesi ile Da Vinci Şifresi isimli kitabı okumadıysanız bile en azından 2006 yapımı film uyarlamasını mutlaka izlemişsinizdir. Bu detaylı hikayeden bahsetmeyeceğiz ama bu eser ile adını duyuran Sion Tarikatı’na biraz yakından bakmak gerekiyor.

Sion Tarikatı adı aslında çok daha önce bazı kitaplarda geçmişti. Ancak hiçbiri Da Vinci Şifresi kadar popüler olmadığı için böyle gizli bir örgüt olduğunu son kitaba kadar pek çok kişi bilmiyordu. Aralarında Avrupa’nın kraliyet mensupları ve pek çok bilim insanı olduğu söylenen bin yıllık Sion Tarikatı nedir, nasıl ortaya çıktı, amacı nedir ve çok daha önemlisi gerçek mi gibi merak edilen sorulara gelin yakından bakalım.

Sion Tarikatı nedir?

Sion Tarikatı, 1099 yılında kurulduğuna inanılan ve tüm dünyada yaşanan politik olaylara direkt olarak müdahale ettikleri düşünülen gizli bir dini örgüttür. Örgütün adının, Kudüs’te bulunan Sion Dağı’ndan aldığı öne sürülüyor. Bu örgütün üyeleri arasında pek çok Avrupa hanedan mensubu ve dünyaca ünlü bilim insanı olduğu da iddia edilenler arasında yer alıyor.

Sion Tarikatı nasıl ortaya çıktı, neler yaptı?

İddialara göre Hz. İsa Mecdelli Meryem isimli bir kadınla evliydi ve çocukları vardı. Hz. İsa, öleceğini bildiği için Meryem’den ondan sonra kiliseyi yönetmesini istedi. Elbette, Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra Meryem ve çocukları üzerindeki baskı arttığı için kaçmak zorunda kaldılar. Çocuklarıyla birlikte Fransa’ya kaçan Mecdelli Meryem, burada bir Yahudi cemaatine sığındı.

Yaklaşık 5. yüzyıla geldiğimizde Hz. İsa ve Meryem’in soyundan gelen biri, eski İsrail’in soyundan gelen ve Fransa’nın kraliyet ailesi üyelerinden olan biriyle evlendi. Yani Hz. İsa’nın, Fransız kraliyet ailesinin ve Yahudilerin soyu bir noktada birleşmişti. Bu soyun üyeleri, gizli bir örgüt kurarak Avrupa’da yaşanan tüm olayları kontrol etmeye başladılar.

Sonradan Sion Tarikatı olarak adlandırılan bu gizli soyun üyelerinin kurduğu örgüt, Haçlı Seferleri’nin başlatılmasında ve Kudüs’ün fethedilmesinde büyük rol oynadı. Hz. İsa’ya ait pek çok kutsal emaneti buldu. Tapınak Şövalyeleri’nin kurulmasını sağladı. 1307 yılından sonra yer altına inerek çalışmalarına gizli bir şekilde devam etti.

Sion Tarikatı’nın amacı nedir?

Bütün Avrupa’yı birleştirerek Kutsal Avrupa İmparatorluğu kurmak.

Katolik Kilisesi’ni ortadan kaldırarak Kutsal Kase ve Yahudi Ahiti üzerine yeni bir devlet dini kurmak.

Büyük İsrail Krallığı’nı kurmak.

Sion Tarikatı örgütünün bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaptığına inanıldığı için adı Gül Haçlılar, Vatikan, Ölü Deniz Parşömenleri, Freemanlar, Altın Şafak Tarikatı ve daha pek çok farklı oluşumla birlikte anılmıştır.

Pek çok kişinin inanışına göre Sion Tarikatı dünyada yapılan her türlü kötülüğün altına imza atan bir örgüttür. Ancak kendi düşüncelerine göre bu tarikatın tek amacı insanlık için barışı sağlamaktır. Yani yapılan bir savaş ya da katliam bile olsa bunun sonucunda tüm insanlığın kazanacağını ve mutlak barışın sağlanacağını düşünürler.

Aktarılanlara göre Sion Tarikatı’nın üyeleri ve büyük üstatları:

Ugo de Blanchefort (1150-1151)

Bernard de Tremblay (1151-1153)

Guillaume de Chanaleilles (1153-1154)

Andrè de Montbard(1155-1156)

Bertrand de Blanchefort (1156-1169)

Philippe de Milly (1169-1170)

Eudes de Saint-Amand (1170-1180)

Arnaud de Toroge (1181-1184)

Gérard de Ridefort (1184-1188)

Jean de Gisors (1188-1220)

Marie de Saint-Clair (1220-1266)

Guillaume de Gisors (1266-1307)

Edouard de Bar (1307-1336)

Jeanne de Bar (1336-1351)

Jean de Saint-Clair (1351-1366)

Blanche d’Evreux (1366-1398)

Nicolas Flamel (1398-1418)

René d’Anjou (1418-1480)

Yolande de Bar (1480-1483)

Sandro Filipepi AKA Botticelli (1483-1510)

Leonardo da Vinci (1510-1519)

Charles III (Duke of Bourbon-Montpensier) (1519-1527)

Ferdinand de Gonzague (1527-1556)

Michel de Notre-Dame AKA Nostradamus(1556-1566)

Duc de Longueville & Nicolas Froumenteau (1566-1575)

Louis de Nevers (1575-1595)

Robert Fludd (1595-1637)

Johann Valentin Andrea (1637-1654)

Robert Boyle (1654-1691)

Isaac Newton (1691-1727)

Charles Radclyffe (1727-1746)

Charles de Lorraine (1746-1780)

Maximilian de Lorraine (1780-1801)

Charles Nodier (1801-1844)

Victor Hugo (1844-1885)

Claude Debussy (1885-1918)

Jean Cocteau (1918-1963)

Pierre Plantard (1963-1981)

Sion Tarikati üye seçimi ve derece sistemi:

Sion Tarikatı hakkında aktarılan bilgilerin büyük bir bölümü 1956 yılı sonrasına dayanıyor. İddialara göre, tarikatın 9841 üyesi var ve yüzlerce farklı şehirde aktif durumdalar. Büyük Üstat Jean Cocteau tarafından hazırlanan Sion Manastırı Kanunlarına göre üyeler, tarikata tam bağlılık esasına göre seçilir. Üyeler, dokuzlu bir derece sistemi ile kıdem kazanırlar.

Çırak

Haçlı

Kahraman

Denizci

Şövalye Yaveri

Şövalye

Komutan Yardımcısı

Komutan

Yargıç

Denizci

Sion Tarikatı dini temelli bir oluşum olmasına rağmen üye seçimi sırasında dini kimlik ön planda değil. Aynı şekilde ırk, etnik köken, politik düşünce ya da cinsel kimlik de herhangi bir öneme sahip değil. İstenilen yalnızca üyenin insanlığın barışı için tarikatın yolunda her ne olursa olsun koşulsuz şartsız çalışmasıdır.

Sion Tarikatı logosu:

Maalesef Sion Tarikatı’nın logosunun tam olarak ne anlama geldiğine dair herhangi açıklama yok. Yazılar tarikat adını ve amaçlarını gösteriyor ancak logodaki semboller hala gizemini koruyor. Konu hakkında araştırma yapan bazı yazarlar Hz. İsa’nın soyu, Yahudilik ve Avrupa kraliyetinin birleşimi için tasarlanmış, benzersiz bir logo olduğunu söylüyorlar.

Sion Tarikatı hakkındaki bilgiler ne kadar gerçek?

1920 doğumlu olan Pierre Plantard isimli, kendini ‘gelenekçi, kralcı ve Yahudi karşıtı’ olarak tanımlayan bir Fransız; İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa, Naziler tarafından işgal edildiği zaman yetkililere ulaştı ve bu işgalin Yahudiler tarafından gerçekleştirildiğine dair sayısız ihbarda bulundu.

Pierre Plantard, 1953 yılında dolandırıcılık suçu ile hapis cezasına çarptırıldı. Çıktığı zaman adını bölgedeki bir dağdan alan Sion Tarikatı isimli bir yapı kurdu. Birkaç çatlak dışında kimse bu örgüte katılmayınca Plantard, tarikatlarının aslında ne kadar eskiye dayandığına ve kutsal olduğuna dair bir takım parşömenler yazmaya başladı. Yazdığı bu belgeleri, Fransa’nın büyük kütüphanelerine gizlice yerleştirdi ve insanların dikkatini çekmeye çalıştı.

1993 yılında Pierre Plantard’ın evi basıldı ve tüm bu sahtekarlığa dair pek çok belge ve mektup bulundu. Söz konusu belgeleri inceleyen bilim insanları, zaten oldukça kötü bir şekilde hazırlanmış bu belgelerin olsa olsa 40 yıllık olacağını söylediler. Kaldı ki Plantard, mahkemede tüm yaptıklarını itiraf etti. Yani hayır, Sion Tarikatı gerçek bir örgüt değil.

Da Vinci Şifresi isimli çok satan kitapta karşımıza çıkan ve bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu iddia edilen gizli örgüt Sion Tarikatı nedir sorusunu yanıtladık ve bu gizemli örgüt hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Bu tür komplo teorileri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.