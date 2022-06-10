Sırbistan ile Türkiye arasında yeni bir dönem başlıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda iki ülke arasında giriş çıkışlar pasaport yerine kimlikle yapılabilir hale gelecek. Peki Sırbistan'da nerelere gidebiliriz? Para birimi Türk Lirasına kıyasla ne kadar değerli?

Sırbistan ile Türkiye arasında yeni bir dönem başladı. Yapılan resmi açıklamalara göre Sırbistan, Türkiye ile karşılıklı olarak kimlikle giriş çıkış yapmayı sağlayacak yasal düzenlemeyi tamamladı. Böylelikle Türkiye'den Sırbistan'a gidecek olan vatandaşlarımız, artık pasaport kullanmak zorunda olmayacaklar. Bu durum, Sırbistan halkının Türkiye'ye giriş çıkışı için de geçerli olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, bundan sonraki süreçte yalnızca protokol imzalarının atılacağını, bunun da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Peki vatandaşlar Sırbistan'da ne yapabilir? Gelin bu ülkenin özelliklerine yakından bakalım.

Türk Lirası, Sırp Dinarından 6 kat değerli

Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, uçakla yalnızca 2 saat mesafede bulunuyor. Başkenti Belgrad olan ülke, mimari açıdan Batı Avrupa ülkelerine benzerlik gösteriyor ve gezebileceğiniz pek çok yer var. Sırbistan'ı Türkiye için önemli kılan şeyse kur değerleri. Bugün 1 Türk lirası, 6,44 Sırp dinarına tekabül ediyor. Dolayısı ile maddi açıdan Sırbistan, Türk vatandaşlarının nispeten rahat bir tatil yapmasına izin veriyor diyebiliriz.

Sırbistan'a gittiğinizde görmek isteyebileceğiniz yerler

Belgrad Kalesi

Knez Mihailova

Skadarlija

Aziz Sava Katedrali

İllüzyon Müzesi

Avala Kulesi

Nikola Tesla Müzesi

Sırbistan Ulusal Müzesi

İki ülke arasında pasaport yerine kimlik kullanılacak olması, maliyetleri düşürecek. Vatandaşlar artık, 150 TL'lik harç tutarını ödedikten sonra Sırbistan'a gidebilecekler. Ülkeye gittiğinizde, size verilecek olan giriş belgesini yanınızda bulundurmanız yeterli. Buraya kadar anlattıklarımız, Türkiye'ye gelecek Sırbistan vatandaşları için de geçerli. Onlar da kendi yasalarına göre hareket edecekler, Türkiye'ye geldiklerinde ise kendilerine verilecek belgelerle rahatlıkla gezebilecekler.