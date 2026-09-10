Apple, Siri AI'ın önümüzdeki hafta iOS 27 ile geleceğini açıkladı. Ancak çıkışında Türkçe desteğine sahip olmayacak.

Apple, ilk olarak Haziran 2026’da gerçekleştirdiği WWDC 2026 konferansında üretken yapay zekâ desteği kazanan Siri AI’ı tanıtmıştı. Bu versiyon, Siri’nin tarihindeki en büyük güncellemeyi alarak artık gerçekten akıllı bir asistan hâline gelmesini sağlıyordu. Sizin için cihazınızda işlerinizi hâlledebiliyor, doğal sohbetler edebiliyor, sorularınızı yanıtlıyordu.

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Siri AI’ın iOS 27 ile geleceği zaten bilinen bir şeydi. Dünkü Apple etkinliğinde ise firma, Siri AI ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Maalesef yapay zekâlı Siri’ye en başta sadece belli dillerdeki kullanıcılar erişebilecek.

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Siri AI, çıkışında Türkçe desteğine sahip olmayacak, sadece belli dillere destek sunacak

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni nesil akıllı asistan yeteneklerini temsil eden Siri AI, iOS 27 güncellemesinin bir parçası olarak 14 Eylül tarihinde kullanıcılarla buluşacak. İlk etapta cihaz dili İngilizce olarak ayarlanmış kullanıcılar için beta formatında erişime açılacak.

Apple, kademeli yayın politikasını sonbahar boyunca sürdürecek. İngilizce betanın hemen ardından ekim ayında sisteme yeni dil destekleri eklenecek. iOS 27.1 ile gelecek bu diller arasında ise Fransızca, İspanyolca, Japonca, Korece ve Portekizce bulunuyor. Maalesef Türkçe yok. Firma, diğer dillere ilerleyen dönemde geleceğini söylese de ne zaman olacağına dair herhangi bir bilgi vermiyor.