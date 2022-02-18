Şişli Belediyesi'ne 12 Şubat'ta bir siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Düzenlenen bu saldırının ardından belediye tarafından kullanılan birçok klasör ve dosyanın şifrelendiği belirtilirken, etkilenen kişi ve veri sayısı kesinlik kazanmış değil.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Domino’s ve Yemeksepeti’ne düzenlenen siber saldırılar sonucu, birçok kişinin verilerinin sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Domino’s ve Yemeksepeti şirketlerinin yanı sıra Mediamarkt ve Akbank’ta siber saldırılardan nasibini almıştı. Hatta hackerların bir diğer hedefi de video oyun dünyasının dev isimlerinden biri Blizzard olmuş ve birçok oyuncu Overwatch ve Call of Duty: Warzone gibi çevrim içi oyunlara erişimde sıkıntılar yaşamıştı.

Malesef ki siber saldırılar, günümüzde devletler de dahil, birçok kurum ve kuruluşun başını derde sokmaya devam ediyor.Tabii ki devletlerin internet ağlarına ulaşmak bir yemek şirketinin verilerine ulaşmaktan çok daha tehlikeli bir hal alabilir. Türkiye’de en çok siber saldırıya uğrayan ülkeler arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde de Şişli Belediyesi’ne bir siber saldırı düzenlendiği ve belediye tarafından kullanılan sunuculara bir fidye yazılım yüklendiği tespit edildi.

Siber saldırıdan etkilenen kişi ve kayıt sayısı belli değil

12 Şubat’ta Şişli Belediyesi’ne düzenlenen saldırıda bir fidye yazılım aracılığıyla belediyenin kullandığı sunuculara sızılarak, bazı dosya ve klasörlerin şifrelendiği ortaya çıktı. Yapılan bu saldırıyla ilgili uzmanlar inceleme yapmaya devam ederken, saldırıdan etkilenen toplam kişi ve kayıt sayısı kesinlik kazanmış değil.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na Şişli Belediye Başkanlığı tarafından yapılan bildiride çok sayıda klasör ve dosyanın şifrelendiği, saldırının aynı gün tespit edildiği, ilgili saldırıdan etkilenen kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve üyeler olduğu söylendi. Yapılan açıklamada ihlalden etkilenen veri kategorileriyle ilgili bir bilgi verilmezken, uzman incelemesinin de devam ettiği bildirildi. Saldırının nereden düzenlendiğiyle ilgili ise henüz açıklanan bir bilgi yok.