Elektronik perakende devi MediaMarkt, dün sabah saatlerinde devasa bir siber saldırıya maruz kaldı. 3.100 sunucunun zarar gördüğü, sistemlerin çökertildiği ve fiziksel mağazaların düzgün çalışmalarının engellendiği siber saldırıyı gerçekleştirenlerin 240 milyon dolarlık fidye istediği söyleniyor.

Özellikle COVID-19 ile dünyanın eve kapandığı dönemde artış gösteren siber saldırılar, günümüzde de devam ediyor. Bu siber saldırılar arasında en ön plana çıkan türlerden biriyse fidye için yapılan saldırılar. Şirketlerin sistemlerine saldırarak kontrolü yeniden şirkete vermek için fidye istenilen bu saldırıların son kurbanı elektronik perakendecisi Media Markt oldu.

Aktarılan bilgilere göre MediaMarkt, dün sabah son zamanlarda pek çok şirketin ve hastanenin başına bela olan ‘Hive’ isimli fidye yazılımının saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda MediaMarkt’ın bilişim sistemleri kapatıldı, Almanya ve Hollanda’da depolama işlemlerine zarar verildi. MediaMarkt’ın fiziksel mağazaları da saldırıdan etkilendi.

3.100 sunucu etkilendi, 240 milyon dolar fidye istendi:

Saldırıyla birlikte mağazalardaki kasalardan kredi kartıyla ödeme yapılamadı, fiş veya makbuz kesilemedi. Bununla birlikte sistemlerin çökmesi nedeniyle mağazalarda önceki alışverişlerin verilerine de erişilemedi. İddialara göre saldırıdan toplamda 3.100 sunucu etkilendi. MediaMarkt tarafından resmi bir açıklama da paylaşıldı. Yapılan açıklamada saldırı doğrulandı ve şirketin sorunu çözmek için hızla çalıştığı belirtildi.

Şirketin maruz kaldığı saldırıyı gerçekleştiren saldırganlarınsa 240 milyon dolar fidye istedikleri öğrenildi. Bu tür saldırılarda fidye ödenmediği takdirde şirketten saldırı sonucunda ele geçirilen tüm dosyaları ve verileri saldırganlar tarafından satışa çıkarılıyor.